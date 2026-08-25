Baka András hivatalában fogadta a Legfőbb Ügyészség átmeneti vezetőjét

Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész Országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll – közölte a Sándor-palota.

A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása – lemondására tekintettel – kedden megszűnik.

Az új legfőbb ügyész személyére a köztársasági elnöknek kell javaslatot tennie az Országgyűlésnek.

„Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nemcsak Magyarország demokratikus, jogállami és hatalommegosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka” – írták.

Hozzátették: az ügyészi szervezet szakmai önállóságát és autonómiáját kérdőjelezné meg ezért, ha az államfő az annak élén álló legfőbb ügyésznek jelölt személy kiválasztása során politikai pártokkal egyeztetne.

A Sándor-palota kiemelte: az új legfőbb ügyész Országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén Lajtár István legfőbbügyész-helyettes áll, „aki a fenti szempontok érvényesülését maradéktalanul biztosítja és egyúttal megköveteli ebben az átmeneti időszakban”.

„Baka András köztársasági elnök az ügyészségi szervezet megfelelő működését szem előtt tartva, alapos – szakmai és vezetői képességekre egyaránt kiterjedő – tájékozódást követően tesz javaslatot a legfőbb ügyész személyére” – áll a közleményben.