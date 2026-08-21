Nagy tömeg gyűlik össze Kossuth téren a Parlamentnél

Pénteken 10 és 16 óra között ingyenesen tekinthető meg a díszlépcsőház, a kupolacsarnok és a Szent Korona – olvasható az Országház épületének hivatalos Facebook oldalán.
Sok a külföldi érdeklődő, ez is látható a közölt fotókon.
Pénteken 10 és 16 óra között ingyenesen tekinthető meg a díszlépcsőház, a kupolacsarnok és a Szent Korona – olvasható az Országház épületének hivatalos Facebook oldalán.
Sok a külföldi érdeklődő, ez is látható a közölt fotókon.
Orosz tengeri drónt lőtt le egy F-16-os román vadászgép a Románia kizárólagos övezetéhez tartozó Neptun Deep gázmező közelében. Antti Hakkanen finn védelmi miniszter szerint egy orosz repülőgép sértette meg Finnország légterét a Finn-öbölnél, az ügyben vizsgálat zajlik. Zelenszkij megerősítette, hogy ukrán dróncsapás érte az éjszaka folyamán a permi kőolaj-finomítót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
Heves zivatarokkal érkezett meg Magyarországra az a viharzóna, amely az ország több térségében viharos szelet és jégesőt is hozott.
Scientists say the growing El Niño weather pattern is an "unprecedented event" and means 2027 is likely to be the world's hottest year on record.