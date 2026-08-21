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Látogatók állnak sorba a Parlamentnél a Kossuth téren.
Nyitókép: Az Országház épületének hivatalos Facebook oldala

Nagy tömeg gyűlik össze Kossuth téren a Parlamentnél

Infostart

Pénteken is díjmentes látogatási lehetőség a Parlament nyílt napján.

Pénteken 10 és 16 óra között ingyenesen tekinthető meg a díszlépcsőház, a kupolacsarnok és a Szent Korona – olvasható az Országház épületének hivatalos Facebook oldalán.

Sok a külföldi érdeklődő, ez is látható a közölt fotókon.

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Kezdőlap    Belföld    Nagy tömeg gyűlik össze Kossuth téren a Parlamentnél

parlament

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augusztus 20

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Nagy tömeg gyűlik össze Kossuth téren a Parlamentnél

Nagy tömeg gyűlik össze Kossuth téren a Parlamentnél

Pénteken is díjmentes látogatási lehetőség a Parlament nyílt napján.
 

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