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Nyitókép: Unsplash

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves radostyáni templom

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Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló fa harangtorony Radostyánban, mindössze az épület falai maradtak meg – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel, miután a tűzoltók eloltották a szombat délután keletkezett tüzet.

Dojcsák Dávid elmondta, hogy a kazincbarcikai, a szendrői, az ózdi és a miskolci hivatásos tűzoltók az utómunkálatokat végzik, egy kazincbarcikai és egy miskolci vízszállító jármű is segíti a munkálatokat.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített öröksége a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templomösszeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot.

Az épület mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, amikor falait megemelték és keleti irányban kibővítették. Ekkor készült kazettás jellegű famennyezete is.

Különleges értéke a templom mellett álló, 1762-ben épült, 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka, épségben fennmaradt emléke. A templom 1953 óta műemléki védelem alatt áll.

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