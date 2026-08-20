A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják.

A gazdasági társaság igazgatósága magas komplexitású besorolás esetén legfeljebb öt, közepes és alacsony komplexitású besorolásnál három tagból állhat. A felügyelőbizottság magas komplexitású besorolás esetén legfeljebb hat, közepes és alacsony komplexitású besorolás esetén háromtagú lehet.

Az igazgatóság elnökének és a felügyelőbizottság elnökének díjazása nem haladhatja meg magas besorolású komplexitás esetén a mindenkori minimálbér háromszorosát, közepes komplexitás esetén a kétszeresét, alacsony komplexitású besorolásnál pedig a minimálbér egyszeresét.

A gazdasági társaság igazgatósági tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak díjazása nem haladhatja meg magas besorolású komplexitás esetén a minimálbér kétszeresét, közepes komplexitású besorolásban a minimálbér másfélszeresét, és alacsony komplexitású besorolás esetén a minimálbér 0,75-szörös mértékét.

A kormányhatározat szerint politikai felsővezető felügyelőbizottsági tagságért és igazgatósági tagságért nem kaphat díjazást, szakmai felsővezető felügyelőbizottsági tag és igazgatósági tag pedig a díjazás felére jogosult.

Az érintett gazdasági társaságok vezető állású munkavállalójának esetében az adható maximális bruttó havi alapbér nem haladhatja meg magas komplexitású cégnél a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó átlagbér 4,94-szeresét, közepes komplexitású vállalatnál az átlagbér 4,53-szorosát, alacsony komplexitásúnál pedig az átlagbér 4,12-szeresét.

A vezető állású munkavállalóknak az éves alapbérük legfeljebb 20 százalékát fizethetik ki prémiumként, de veszteséges vállalat esetén a kifizetés előtt tájékoztatni kell a kormányt.

Indokolt esetben, meghatározott módon a kormány magasabb összegű alapbért és prémiumot is megállapíthat.

A határozat augusztus 20-án hatályba lépett.