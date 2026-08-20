ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
311.36
bux:
0
2026. augusztus 20. csütörtök István
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Állami cégek – felső fizetési határt húzott a kormány bizonyos vállalatoknál

Infostart / MTI

Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazásának szabályait.

A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják.

A gazdasági társaság igazgatósága magas komplexitású besorolás esetén legfeljebb öt, közepes és alacsony komplexitású besorolásnál három tagból állhat. A felügyelőbizottság magas komplexitású besorolás esetén legfeljebb hat, közepes és alacsony komplexitású besorolás esetén háromtagú lehet.

Az igazgatóság elnökének és a felügyelőbizottság elnökének díjazása nem haladhatja meg magas besorolású komplexitás esetén a mindenkori minimálbér háromszorosát, közepes komplexitás esetén a kétszeresét, alacsony komplexitású besorolásnál pedig a minimálbér egyszeresét.

A gazdasági társaság igazgatósági tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak díjazása nem haladhatja meg magas besorolású komplexitás esetén a minimálbér kétszeresét, közepes komplexitású besorolásban a minimálbér másfélszeresét, és alacsony komplexitású besorolás esetén a minimálbér 0,75-szörös mértékét.

A kormányhatározat szerint politikai felsővezető felügyelőbizottsági tagságért és igazgatósági tagságért nem kaphat díjazást, szakmai felsővezető felügyelőbizottsági tag és igazgatósági tag pedig a díjazás felére jogosult.

Az érintett gazdasági társaságok vezető állású munkavállalójának esetében az adható maximális bruttó havi alapbér nem haladhatja meg magas komplexitású cégnél a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó átlagbér 4,94-szeresét, közepes komplexitású vállalatnál az átlagbér 4,53-szorosát, alacsony komplexitásúnál pedig az átlagbér 4,12-szeresét.

A vezető állású munkavállalóknak az éves alapbérük legfeljebb 20 százalékát fizethetik ki prémiumként, de veszteséges vállalat esetén a kifizetés előtt tájékoztatni kell a kormányt.

Indokolt esetben, meghatározott módon a kormány magasabb összegű alapbért és prémiumot is megállapíthat.

A határozat augusztus 20-án hatályba lépett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Állami cégek – felső fizetési határt húzott a kormány bizonyos vállalatoknál

kormány

fizetés

állami vállalat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is

Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is
Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház Kupolacsarnokában.
 

Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók – percről percre

Orbán Viktor a Facebookon üzent

Lemaradt a légiparádéról? Fotókon a főbb látványosságok – galéria

Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés

Bóka János: meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis

A tűzoltók néhol elfújták a tűzijáték megtartását

Már másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak zivatarok miatt – itt vannak a térképek

Így lett augusztus 15-iből augusztus 20-i ünnep

Fehéroroszországból kapott üzenetet a köztársasági elnök

VIDEÓ
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadás érte Kijevet, Romániában zuhant le egy drón – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Súlyos támadás érte Kijevet, Romániában zuhant le egy drón – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Oroszország nem sokkal éjfél után drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, egy ötemeletes lakóházat és egy gyerekkórházat is találat ért. 12 ember életét vesztette a csapásokban, 32 megsebesült. A román védelmi minisztérium szerint egy Ukrajnát érő támadás során egy drón zuhant le Romániában, Tulcea megyében, egy lakatlan területen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést augusztus 20-án 2026-ban

Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést augusztus 20-án 2026-ban

Átadták az augusztus 20-i állami kitüntetéseket a hazai kultúra, a tudomány, az oktatás, a gyógyítás és a közösségépítés legkiválóbb képviselőinek.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 13 killed in Kyiv as Ukraine grapples with air defence shortages

At least 13 killed in Kyiv as Ukraine grapples with air defence shortages

Apartment blocks and warehouses were targeted in the "massive attack" on Thursday, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 20. 12:12
Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is
2026. augusztus 20. 11:59
Menesztés az MKIK tőkealap-kezelőjénél
×
×