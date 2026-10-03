Szörnyű gázolás: több gyermek válságos állapotban

A rendőrség tájékoztatása szerint a járművet egy 18 éves férfi vezette. A hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit, a sofőrnél pedig drog- és alkoholtesztet végeznek – írja a Sky News, amit az Index szemlézett.

A baleset idején mintegy ezren tartózkodtak a helyszínen, ahol egy rögbicsapat szurkolói gyűltek össze. A rendőrség egyelőre nem terrorcselekményként kezeli az esetet.

A tíz sérült közül ketten, egy ötéves gyermek és egy 67 éves férfi válságos állapotban vannak.

További két sérült szintén gyermek, a többiek 20 és 60 év közöttiek. A John Hunter Kórház közlése szerint utóbbiak állapota stabil.

A sérültek ellátására tizenkét mentőautó és három légi mentőegység érkezett a helyszínre.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a közösségi médiában „szörnyű incidensnek” nevezte a történteket. Köszönetet mondott a rendőröknek és a mentőszolgálatoknak a gyors segítségért és a sérültek ellátásáért.