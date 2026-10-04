Feleségével és gyerekével az autóban fékezgetett, majd fegyvert fogott a másik sofőrre

A tájékoztatás szerint előzési manőverek közben az egyik járművezető kétszer indokolatlanul, intenzíven fékezett a másik előtt. A lassításra kényszerített sofőr visszasorolt a szélső sávba, ekkor egymás mellé kerültek. Szóváltás alakult ki közöttük és a fékező – aki feleségével és gyermekével együtt utazott az autóban – fegyvert fogott a másik kocsi sofőrjére. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél megállt és hívta a rendőrséget.

Személyi sérülés nem történt, de fennállt a veszélye – közölték.

Azonnal több rendőri egység indult a gyorsforgalmi útra, a fékezőt előállították a Békéscsabai Rendőrkapitányságra.

Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, közúti veszélyeztetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás. Ezen kívül szabálysértési eljárást is indítottak ellene, mert vezetői engedély nélkül vezetett, az engedélyét korábban bevonták, mert a közlekedési előéleti pontjainak száma elérte a tizennyolcat.

A rendőrök vizsgálják az eset részleteit, körülményeit, a gumilövedékes fegyvert lefoglalták – fűzték hozzá.