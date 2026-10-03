Teherautó tarolta el a zarándokokkal teli kisbuszt, sokan életüket vesztették

A baleset Salama térségében történt éjfél után, mert egy teherautó sikertelen előzés közben több járművel – köztük a zarándokokat szállító kisbusszal – ütközött.

A kisbusz vezetője és 16 utasa – többségükben nők – a helyszínen életüket vesztették – közölte a rendőrség.

A balesetben többen megsérültek – közölte a kenyai közútibiztonsági felügyelet (NTSA), amely vizsgálatot indított a baleset ügyében.

A zarándokok – a helyi egyházhoz tartozó hívek – a kenyai fővárostól, Nairobitól mintegy 200 kilométerre délnyugatra fekvő Subukiában lévő Mária-kegyhelyhez tartottak egy szombaton tartott országos imanapra - közölte a mombasai érseki hivatal.

William Ruto kenyai államfő részvétét fejezte ki a „a fájdalmas veszteséget gyászoló” hozzátartozóknak, barátoknak, az egyházközösséghez tartozóknak és az egész katolikus közösségnek.

Afrika-szerte problémát jelentenek a közúti balesetek. Kenyában, ahol évente átlagosan 4000 haláleset történik közúti baleset következtében, valamint a térség többi államában általában a rosszul karbantartott járműveknek, a gyorshajtásnak, ittas vezetésnek és a rossz útviszonyoknak tulajdonítják a baleseteket.