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Kisbusz roncsát nézi egy férfi a délnyugat-kenyai Makueni megyében, Salama térségében 2026. október 3-án, miután reggelre virradóan a kenyai keresztény zarándokokat szállító kisbusz teherautóval ütközött a Mombasához vezetõ autópályán. A tragédiában kisbusz vezetõje és 16 utasa a helyszínen életét vesztette, többen megsérültek.
Nyitókép: MTI/AP/Andrew Kasuku

Teherautó tarolta el a zarándokokkal teli kisbuszt, sokan életüket vesztették

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Legkevesebb tizenheten – többségükben katolikus zarándokok – életüket vesztették szombaton a tengerparti Mombasához vezető autópályán, Kenyában – közölték helyi illetékesek.

A baleset Salama térségében történt éjfél után, mert egy teherautó sikertelen előzés közben több járművel – köztük a zarándokokat szállító kisbusszal – ütközött.

A kisbusz vezetője és 16 utasa – többségükben nők – a helyszínen életüket vesztették – közölte a rendőrség.

A balesetben többen megsérültek – közölte a kenyai közútibiztonsági felügyelet (NTSA), amely vizsgálatot indított a baleset ügyében.

A zarándokok – a helyi egyházhoz tartozó hívek – a kenyai fővárostól, Nairobitól mintegy 200 kilométerre délnyugatra fekvő Subukiában lévő Mária-kegyhelyhez tartottak egy szombaton tartott országos imanapra - közölte a mombasai érseki hivatal.

William Ruto kenyai államfő részvétét fejezte ki a „a fájdalmas veszteséget gyászoló” hozzátartozóknak, barátoknak, az egyházközösséghez tartozóknak és az egész katolikus közösségnek.

Afrika-szerte problémát jelentenek a közúti balesetek. Kenyában, ahol évente átlagosan 4000 haláleset történik közúti baleset következtében, valamint a térség többi államában általában a rosszul karbantartott járműveknek, a gyorshajtásnak, ittas vezetésnek és a rossz útviszonyoknak tulajdonítják a baleseteket.

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