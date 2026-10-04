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Miami, 2026. július 12.A norvég Erling Haaland (k), miután a norvégok hosszabbítás után 2-1-re kikaptak a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Norvégia-Anglia mérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Portugália-Norvégia, de előtte egy kis Eszterházy – sport a tévében

Infostart / MTI

F1-hétvége van, de páratlanul gazgag a vasárnapi tévés sportkínálat, mutatjuk!

M4 Sport

9.00: Forma-1, Bahreini Nagydíj, futam

16.00: Cselgáncs, világbajnokság, döntők, Baku

18.00: Kosárlabda, női NB I, DVTK Huntherm-KSC Szekszárd

M4 Sport+

17.50: Jégkorong, Erste Liga, DEAC-BJAHC

Sport 1

9.00: Autósport, túraautó World Tour-sorozat, 2. és 3. futam, Indzse

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, Esbjerg-Buducnost

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, Odense-Storhamar

17.45: Kézilabda, női NB I, MTK Budapest-Eszterházy SC

22.00: Baseball, MLB-rájátszás, főcsoport-elődöntő

Sport 2

14.00: Lósport, galoppfutamok, Kincsem Park

21.00: Darts, World Grand Prix, döntő, Leicester

23.30: Kosárlabda, WNBA-rájátszás, elődöntő

Eurosport 1

8.00: Sznúker, Sencsen Open, döntő

12.20: Kerékpár, Európa-bajnokság, férfi mezőnyverseny, Ljubljana

18.45 és 20.00: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi downhill, Lake Placid

Eurosport 2

13.30: Sznúker, Sencsen Open

23.00: Golf, PGA Tour Black Desert Championship, 4. nap

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Görögország-Németország

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Koszovó-Ausztria

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Portugália-Norvégia

Arena 4

15.30: Amerikaifutball, NFL-alapszakasz, Washington Commanders-Indianapolis Colts

19.00 és 22.15: Amerikaifutball, NFL-alapszakasz

Match 4

13.00 és 15.30: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Jarama, 3. és 4. futam

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Hollandia-Szerbia

23.30: Autósport, NASCAR, South Point

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Kezdőlap    Sport    Portugália-Norvégia, de előtte egy kis Eszterházy – sport a tévében

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Különleges választás jön Budaörsön, ilyen nagyon ritkán fordul elő

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Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
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