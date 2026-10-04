Portugália-Norvégia, de előtte egy kis Eszterházy – sport a tévében

M4 Sport
9.00: Forma-1, Bahreini Nagydíj, futam
16.00: Cselgáncs, világbajnokság, döntők, Baku
18.00: Kosárlabda, női NB I, DVTK Huntherm-KSC Szekszárd
M4 Sport+
17.50: Jégkorong, Erste Liga, DEAC-BJAHC
Sport 1
9.00: Autósport, túraautó World Tour-sorozat, 2. és 3. futam, Indzse
13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, Esbjerg-Buducnost
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, Odense-Storhamar
17.45: Kézilabda, női NB I, MTK Budapest-Eszterházy SC
22.00: Baseball, MLB-rájátszás, főcsoport-elődöntő
Sport 2
14.00: Lósport, galoppfutamok, Kincsem Park
21.00: Darts, World Grand Prix, döntő, Leicester
23.30: Kosárlabda, WNBA-rájátszás, elődöntő
Eurosport 1
8.00: Sznúker, Sencsen Open, döntő
12.20: Kerékpár, Európa-bajnokság, férfi mezőnyverseny, Ljubljana
18.45 és 20.00: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi downhill, Lake Placid
Eurosport 2
13.30: Sznúker, Sencsen Open
23.00: Golf, PGA Tour Black Desert Championship, 4. nap
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Görögország-Németország
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Koszovó-Ausztria
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Portugália-Norvégia
Arena 4
15.30: Amerikaifutball, NFL-alapszakasz, Washington Commanders-Indianapolis Colts
19.00 és 22.15: Amerikaifutball, NFL-alapszakasz
Match 4
13.00 és 15.30: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Jarama, 3. és 4. futam
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Hollandia-Szerbia
23.30: Autósport, NASCAR, South Point