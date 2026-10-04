Portugália-Norvégia, de előtte egy kis Eszterházy – sport a tévében

A liftesfiútól a junior ügyvédig – így tűnnek el a munkák az automatizáció korában

Kétszáz éve 250 ezer kézi pamutszövő dolgozhatott Angliában, negyed évszázaddal később már csak mintegy 60 ezer. Az 1970-es években százezrével dolgoztak telefonközpontosok az Egyesült Államokban, ma a szakma szinte eltűnt. A generatív AI azonban új határt lép át: már nemcsak a fizikai és szabályalapú munkát, hanem a diplomás fehérgalléros állások szöveges, elemző és kreatív feladatait is eléri. Az új munka gyakran éppen ott születik, ahol az automatika határai láthatóvá válnak.