Meghalt az OTP egyik fiatal munkatársa egy Kijevet ért dróntámadásban

A bank vállalati kommunikációs csoportja a híroldallal közölte: „A hír sajnos igaz, egy ukrán kollégánk életét vesztette egy Kijevet ért dróntámadásban. Az OTP minden anyagi és erkölcsi támogatást megad az áldozat családjának.”

A halálhírről Kuharszki András, az OTP Bank digitális banki területének ügyvezető igazgatója pénteken a LinkedInen számolt be. Mint írta, a 26 éves nő az OTP Bank Ukraine egyik kijevi fiókjában dolgozott ügyfélszolgálati szakértőként.

„Melegséget, energiát és elhivatottságot vitt a munkájába mindennap. Elviselhetetlen érzés, hogy valaki, aki ilyen fiatal és ártatlan, erőszakos cselekmények áldozatává vált” – fogalmazott az igazgató, aki részvétét fejezte ki a nő családjának és szeretteinek.