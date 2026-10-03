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Képviselõk szavaznak az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Rétvári Bence botrányosna tartja, ami a tiszás képviselők ügyében történt

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ELŐZMÉNYEK

Botrányos fejleménynek nevezte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szombaton, hogy az Országgyűlés mentelmi bizottsága „nem hajlandó” napirendre tűzni az egymás helyett szavazó tiszás képviselők ügyét.

Szeptember 22-én, a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schummer Orsolya, a Tisza Párt országgyűlési képviselője megnyomta frakciótársa, a mellette ülő Csézy Erzsébet szavazógépét. A két képviselő ezt azzal indokolta, hogy Csézy Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, „ezért segített neki a képviselőtársa”.

Rétvári Bence, a Facebook oldalán közzétett videóban felidézte, hétfőn a Házbizottság úgy vizsgálta ki az ügyet, hogy be sem hívta az érintett képviselőket és meg sem nézte a videófelvételt. Hozzátette: ezek után kérte a mentelmi bizottság vizsgálatát és fegyelmi eljárását, de a testület nem tűzi napirendre az ügyet.

A videóban bemutatott dokumentumban Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke arra hivatkozik, hogy a testület fegyelmi ügyekben jogorvoslati hatáskört gyakorol, eljárását pedig az ülést vezető elnök vagy a házelnök döntésével érintett képviselő kérheti. A beadott indítvány megítélése szerint nem tartozik a bizottság fegyelmi jogkörébe.

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Kezdőlap    Belföld    Rétvári Bence botrányosna tartja, ami a tiszás képviselők ügyében történt

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