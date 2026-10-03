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Betlehem Dávid és Fábián Bettina, a késõbbi bronzérmes magyar váltó tagjai a nyíltvízi úszók váltóversenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon a Szajnán 2026. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Csak az időjárás tudta legyőzni Betlehem Dávidot és Fábián Bettinát

Infostart / MTI

A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyíltvízi úszók Európa Kupájának Barcelonában rendezett viadalát, amelyen négy magyar is indult.

A hazai szövetség beszámolója szerint a 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, mikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. Mivel nem jutottak el a táv feléig, ezért nem rangsorolták a versenyzőket.

Érdekesség, hogy a két magyar versenyző múlt héten a sorozat horvátországi versenyén egyaránt dobogós helyen végzett, de végül szabálytalan sapkahasználat miatt kizárták őket, ami miatt később a magyar szövetség beadvánnyal élt az európai szervezet irányába.

A Barcelonában tartott Európa Kupa-viadalon Kárpáti Máté és Mihályvári-Farkas Viktória is indult.

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