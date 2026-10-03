Igazságos-e az egyetemek szóbeli felvételije? – Hermann Péter SE-rektorhelyettes az Arénában

Nem véletlen, hogy orvos-egészségtudomány területen – minden képzésre kiterjedően – a Semmelweis Egyetemre való bejutáshoz kell a legmagasabb pont – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az egyetem oktatási rektorhelyettese.

Hermann Péter szerint ez azt is jelenti, hogy az intézmény a legjobbak közül tud választani, és ami a jelentkezésnél nagyon fontos, az az úgynevezett első hely, tehát aki jelentkezik, első helyre a Semmelweis Egyetemet és annak a képzését írja be, ebben is ők a legjobbak.

„Ami érdekesség, hogy itt azért három szám van; van az a szám, hogy hányan jelentkeznek hozzánk, majd hányan regisztrálnak a szóbelire, majd hányan jönnek el. Közben az érettséginél már olyan értelemben rostálódnak a tanulók, hogy számolgatnak, ez alapján dönthetnek úgy, hogy nem érdemes a szóbelire elmenni. De aki eljön a szóbeli meghallgatásra, azok száma is igen magas” – ecsetelte a rektorhelyettes.

Persze nem kötelező az egyetemeken a szóbeli „felvételi”, de

a Semmelweis Egyetemen a felvételiztetőknek csak jó tapasztalatuk van erről, Hermann Péter vissza nem adható élménynek nevezte, amikor a csillogó szemű hallgatójelölt megérkezik, izgul, de lelkes, elszánt,

ez márpedig tetten érhető a meghallgatáson.

Hogy ilyenkor a pályaalkalmasság mennyire lemérhető, arról azt mondta, hogy bár alig hihető, egy 20 perces beszélgetésből nagyon sok minden kiderül.

Természetesen, mint hozzátette, ez nem szakmai vizsga.

„Mi, amikor ezt elhatároztuk, és 2024-től bevezettük a szóbeli beszélgetést, mi tudtuk, hogy nem szeretnénk szakmai beszélgetést. Miért nem? Két héttel azelőtt van emelt szintű érettségi, ez már csak egy beszélgetés, és mi nagyon örülünk, hogy erre száz intézményi pont van. Gondoljunk bele: el tudja azt képzelni a Harvardon, hogy kap egy exceltáblát, hogy kik jutottak be hozzá, és őneki sem rálátása, sem ráhatása nem volt? Most ezzel az intézményi 100 ponttal mi legalább meghatározhatjuk, hogy mik azok a paraméterek, amiket mi fontosnak gondolunk, nyelvvizsga, különböző sportteljesítmény, művészeti teljesítmény, illetve 50 pont a 100-ból úgymond ki van sajátítva, el van különítve erre a bizonyos beszélgetésre.”

Saját területén, a fogászaton a pontok fele egy úgynevezett kézügyességi alkalmasságból áll, csavarokat, alátéteket mozgatnak, ami a világon a legelfogadottabb kézügyességi alkalmassági belépő a jelentkezőknek.

Farkas Dávid teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.