Találtak egy elveszett római várost a Dunánál

Korábban ismeretlen római települést fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik: Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül, a markomann háborúk idején válhatott elhagyatottá – írja a 24.hu összefoglalója az intézet közleménye alapján.

A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25–30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett.

A város mindössze száz éven át állhatott fenn, Krisztus után 80-tól 180-ig. Feltehetőleg nem csatában vagy természeti csapás miatt pusztult el, hanem egyszerűen elhagyták a lakói. A kutatók úgy gondolják, hogy a Római Birodalom tervezetten vonulhatott ki a területről, Marcus Aurelius császár 180-ban bekövetkezett halála után. Fia, Commodus ugyanis hatalomra jutása után lezárta a csaknem két évtizede zajló markomann háborúkat.

(Nyitóképünkön a római település elképzelt látképe az innsbrucki egyetem kutatói szerint)