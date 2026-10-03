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Claudivium elveszett római városa Alsó-Ausztriában
Nyitókép: Universität Innsbruck

Találtak egy elveszett római várost a Dunánál

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A körülbelül 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg.

Korábban ismeretlen római települést fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik: Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül, a markomann háborúk idején válhatott elhagyatottá – írja a 24.hu összefoglalója az intézet közleménye alapján.

A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25–30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett.

A város mindössze száz éven át állhatott fenn, Krisztus után 80-tól 180-ig. Feltehetőleg nem csatában vagy természeti csapás miatt pusztult el, hanem egyszerűen elhagyták a lakói. A kutatók úgy gondolják, hogy a Római Birodalom tervezetten vonulhatott ki a területről, Marcus Aurelius császár 180-ban bekövetkezett halála után. Fia, Commodus ugyanis hatalomra jutása után lezárta a csaknem két évtizede zajló markomann háborúkat.

(Nyitóképünkön a római település elképzelt látképe az innsbrucki egyetem kutatói szerint)

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Kezdőlap    Külföld    Találtak egy elveszett római várost a Dunánál

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