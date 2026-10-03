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Magyar Péter miniszterelnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott megbeszélését követõ közös sajtónyilatkozaton a a párizsi államfõi rezidencián, az Élysée-palotában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Magyar Péter üzent a kormány maratoni üléséről

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A hétvégi kihelyezett kormányülés első napjának 11. órájában, a napirendi pontok felénél tartanak – közölte Magyar Péter a közösségi oldalán szombat este 8 óra után. A miniszterelnök azt írta, megviselten, de bizakodóan dolgoznak tovább.

„Ahogy vállaltuk, az év 365 napján, a nap 24 órájában egy működő és emberséges Magyarországért dolgozunk” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint a munka nem mindig egyszerű, és érzékelik a velük szemben támasztott nagy elvárásokat, valamint a szerinte sokszor jogos türelmetlenséget is. Úgy látja azonban, hogy lépésről lépésre haladnak a kitűzött célok felé.

Magyar Péter a bejegyzés végén azt írta, büszke minden kollégájára és az egész közösségükre.

Korábban Kármán András pénzügyminiszter és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is bejelntkezett a kihelyzett kormányülésről, ebből bővebben itt írtunk.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter üzent a kormány maratoni üléséről

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