A kisgyerekeseknek is fontos határidőt hosszabbítottak meg

Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit.

Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitölthető kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyigények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik – tették hozzá.

A minisztérium közlése szerint az összegyűjtött adatok alapján tervezik majd a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A mostani felmérés önmagában tehát még nem jelent támogatási döntést vagy konkrét beruházást, hanem azt szolgálja, hogy a kormány képet kapjon a helyi kapacitáshiányokról és fejlesztési szükségletekről – jegyzi meg a Portfolio.