ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Óvodapedagógus segít egy kislánynak a cipőjével a bölcsiben, óvodában vagy iskolában.
Nyitókép: Getty Images/Lordn

A kisgyerekeseknek is fontos határidőt hosszabbítottak meg

Infostart / MTI

Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és -korszerűsítési igényeiket – olvasható a kormany.hu oldalon megjelent közleményben.

Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit.

Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitölthető kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyigények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik – tették hozzá.

A minisztérium közlése szerint az összegyűjtött adatok alapján tervezik majd a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A mostani felmérés önmagában tehát még nem jelent támogatási döntést vagy konkrét beruházást, hanem azt szolgálja, hogy a kormány képet kapjon a helyi kapacitáshiányokról és fejlesztési szükségletekről – jegyzi meg a Portfolio.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A kisgyerekeseknek is fontos határidőt hosszabbítottak meg

felmérés

bölcsőde

oktatási és gyermekügyi minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fideszes bástyában teszteli erejét a Tisza, eljött a nagy összecsapás ideje

Fideszes bástyában teszteli erejét a Tisza, eljött a nagy összecsapás ideje
Október 4-én időközi önkormányzati választást rendeznek Nagykáta 5-ös számú egyéni választókerületében. A voksolás tétje nem csupán az elhunyt képviselő helyének betöltése, hanem a helyi és országos erőviszonyok felmérése is egy olyan körzetben, ahol a kormánypárt korábban domináns pozícióval rendelkezett, de az áprilisi országgyűlési választások szoros eredményeket hoztak.
 

Különleges választás jön Budaörsön, ilyen nagyon ritkán fordul elő

Nagy bajt lát a német államfő

Nagy bajt lát a német államfő

Németországot a Weimari Köztársaság idején bekövetkezett szakadás fenyegeti – figyelmeztetett szombaton a német államfő Brémában, a német egység napja alkalmából elmondott ünnepi beszédében.
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult a pokol Párizsban, már járókelőkre támadnak a feldühödött diákok

Elszabadult a pokol Párizsban, már járókelőkre támadnak a feldühödött diákok

Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma – közölte szombaton a párizsi rendőrfőnök, aki felszólította a tüntetőket, hogy térjenek vissza a békés akciókhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Levendula szaporítása és levendula metszése ősszel: a legfontosabb őszi teendők lépésről lépésre

Levendula szaporítása és levendula metszése ősszel: a legfontosabb őszi teendők lépésről lépésre

Mutatjuk, mikor érdemes ősszel visszavágni a levendulát, hogyan működik a dugványozás és a bujtás, és mire figyelj a tél előtt.

BBC
Business Sport Travel Science
Cornell president says university 'must do better' after frat house rape allegations

Cornell president says university 'must do better' after frat house rape allegations

Michael Kotlikoff described the allegations of a woman who says she was drugged and gang raped as "deeply disturbing".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 07:28
Különleges választás jön Budaörsön, ilyen nagyon ritkán fordul elő
2026. október 4. 07:10
Fideszes bástyában teszteli erejét a Tisza, eljött a nagy összecsapás ideje
×
×