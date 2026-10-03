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Az FTC játékosai a nõi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában játszott FTC-Toyota Kovács - CSM Bucuresti mérkõzés végén az Érd Arénában 2026. október 3-án. Az FTC nyert 24-23-ra.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kilenc másodperccel a vége előtt csapott le Simon Petra

Infostart / MTI

A Ferencváros 24–23-ra nyert a Faluvégi Dorottyát és Kuczora Csengét is foglalkoztató CSM Bucuresti ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, szombaton.

A találkozó eleje szorosan alakult, 4–4 után azonban egy hármas sorozattal ellépett a házigazda. Faluvégi Dorottya gólja akadályozta meg a további távolodást. Ezzel együtt is tartani tudta vezetését a remekül védekező Ferencváros a magas tempó mellett, még úgy is, hogy kettős emberhátrányban zárta az első játékrészt és kezdte a másodikat.

A szünet után növelni tudta a különbséget a Ferencváros (14–11), innen azonban visszazárkózott és az egyenlítésre is volt esélye az előző szezonban BL-bronzérmes román együttesnek, ám Anna Kristensen kulcsfontosságú pillanatokban bemutatott védéseivel megtartotta vezetését a zöld-fehér alakulat. Fél perccel a vége előtt, 23–23-nál utolérte vendéglátóját a CSM – 4-4 után állt ismét döntetlen az eredményjelzőn –, ám Simon Petra betörésével kilenc másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a győztes találatot a találkozó jelentős részéven vezető Ferencváros, amely négy forduló után hibátlan a csoportkörben.

A legeredményesebb játékos a bukaresti Emma Friis lett hét találattal, Faluvégi hat kísérletből háromszor volt eredményes, Kuczora nem kapott lehetőséget. A Ferencváros sikeréből kulcsfontosságú részt vállalt a kapuját eltaláló 41 lövésből 18-at hárító Kristensen, Elizabeth Omoregie hat, Simon és Hársfalvi Júlia négy-négy gólt szerzett.

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Kezdőlap    Sport    Kilenc másodperccel a vége előtt csapott le Simon Petra

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