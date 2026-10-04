Különleges választás jön Budaörsön, ilyen nagyon ritkán fordul elő

A Pest megyei Budaörsön szavazategyenlőség miatt megismétlik az időközi képviselő-választás szavazását.

A 6. számú egyéni választókerületben szeptember 6-án tartottak időközi képviselő-választást, mert a kerület 2024-ben megválasztott képviselője, Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) május 21-én elhunyt. A választáson hat jelölt indult, a legtöbb (171-171) szavazatot Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje kapta.

Mivel az egyéni választókerületben a két legtöbb szavazatot elérő jelöltre azonos számú szavazat érkezett, a választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazást meg kell ismételni.