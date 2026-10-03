„Hagyják el Ukrajnát!” – újabb súlyos figyelmeztetés érkezett Moszkvából

„Az esetleges negatív következményekért teljes mértékben azok felelősek, akik figyelmen kívül hagyják ezt a figyelmeztetést” – tette hozzá közleményében az orosz külügyminisztérium.

A tárcánál emlékeztettek arra, hogy az orosz fél előzetesen már felszólította a Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el a várost, mondjanak le az ukrajnai utazásokról, az ország lakosságát pedig arra kérte, hogy ne közelítse meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.

„Ez a figyelmeztetés szerepelt az orosz külügyminisztérium 2026. május 25-i közleményében, a külföldi partnerekhez intézett diplomáciai jegyzékekben, valamint elhangzott Mihail Galuzin orosz külügyminiszter-helyettes által a diplomáciai testület számára 2026. május 27-én tartott tájékoztatón is” – olvasható a közleményben.

A tárcánál emellett rámutattak, hogy több ország is óva intette már állampolgárait az Ukrajnába utazástól, köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, az Európai Unió országai mellett Norvégia és Svájc is.

„Megállapítjuk, hogy nem mindenki hallgatott ezekre a figyelmeztetésekre, és ők tudatosan életveszélynek teszik ki magukat. Kijevben számos nagykövetség működik, Ukrajnába pedig külföldi hivatalos személyek utaznak látogatásra” – hangsúlyozta minisztérium.

Az orosz védelmi tárca újabb ukrajnai település elfoglalásáról tett jelentést. Eszerint az orosz erők ellenőrzésük alá vonták Nova Kozacsa falut Harkiv megyében.

A minisztérium közölte, hogy az elmúlt 24 órában az orosz erők az ukrán dróntároló létesítményekre mértek csapást 149 körzetben.

A tárca beszámolt továbbá arról, hogy az orosz légvédelmi eszközök az elmúlt napban hat irányított légibombát és az ukrán erők 680 repülőgép típusú pilóta nélküli légi eszközét semmisítették meg.