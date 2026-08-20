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Üzletember aláír egy szerződést.
Nyitókép: Getty Images/Pressmaster

Menesztés az MKIK tőkealap-kezelőjénél

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A magyarázat szerint a kamara vezetésének további megújulásra van szüksége, amely átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működésbiztosításával támogatja a hazai vállalkozásokat.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tulajdonosi joggyakorlóként eljáró elnöke, Nagy Elek augusztus 18-án felmentette Bánfi Zoltánt az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági tisztségéből, egyúttal elrendelte a társaság teljes körű átvilágítását. A döntést azzal indokolták, hogy a jövőben változnak a feladatok, ezért más típusú vezetés szolgálja jobban a hazai vállalkozói közösség érdekeit – írta az Index.

„A tulajdonosi joggyakorló döntését tudomásul vettem. A jelenlegi helyzetben ugyanakkor számomra nem a személyi kérdés a legfontosabb, hanem azoknak a magyar vállalkozásoknak a helyzete, amelyek hónapok óta várják a már meghozott pozitív befektetési döntések alapján számukra megítélt források szerződéskötését és folyósítását” – nyilatkozta a Portfoliónak Bánfi Zoltán.

Bánfi Zoltán közgazdász csaknem huszonöt éve dolgozik a bankszektorban. 2023 óta a Platina Capital vezérigazgatója, 2025-ben pedig az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja is lett.

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