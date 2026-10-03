Van okunk spórolni? Két út áll előttünk a szakértő szerint

Tartalékpénz munkahelyváltáskor vagy egy háztartási cikk kényszerű cseréjekor is rendelkezésre kell hogy álljon egy háztartásban, de nem mindegy, hogy melyik célra mennyi van.

Mint Gelei-Tóth Gabriella pénzügyi tanácsadó az InfoRádióban rámutatott, egy hűtőszekrény cseréjéhez már elég lehet 1-2 havi kereset pluszban, hogy az ne rengesse meg a családi kasszát, ne kelljen hitelt felvenni, de ha egy mérgező munkahelyet kell másikra cserélni, ahhoz már 3-6 havi tartalék is szükséges lehet, hisz ez esetben újra munkát kell találni, és akár az életcélokat is újra kell gondolni ilyenkor.

A hűtős példával kapcsolatban megjegyezte: minden háztartási gépnek nagyjából megbecsülhető a szavatossági ideje, mégis rendre meglepődnek egyes családok, amikor tényleg elromlik a gép, valamiért nem terveznek ilyen eseményekkel előre. Ilyen esetekben jön jól egy kicsi tartalék, akkor dönteni sem kapkodva kell a szorult helyzetben – figyelmeztetett.

Ha egy háztartásnak van 3-6 havi tartaléka, akkor már komolyabb tervei lehetnek, akár beleférhet egy önkéntes munkahelyváltás is a tanácsadó szerint, vagy átmenetileg csökkenthető a munkamennyiség.

6-12 havi mozgástérnél már akár az egész élet megváltoztatható, akár alkalmazottból vállalkozóvá is lehet válni.

Újabb dimenziót nyit az a fajta gondoskodás, amikor a családok már a gyerekek jövőjének finanszírozására tesznek félre, egészségmegőrzésre, egy hosszabb pihenésre.

A megtakarítások „fekete öves” szintjének Gelei-Tóth Gabriella az „idő” vételét tekinti: amikor az ember például 50 éves korára eljut egy olyan anyagi színvonalra, amikor beleférhet akár az is, hogy 4 napos munkahétre áll át.

Mindebben a megtakarítási célú befektetések szerinte nagyban tudnak segíteni. Két irányba lehet elindulni:

hosszú időn keresztül felépíteni egy védőhálót, ehhez kialakítani egy 10 éves tervet biztosítást kötni: ez akkor kerül előtérbe, ha valamikor biztosan hirtelen segítség kell (jövedelempótló biztosítás például).

Melyiknél mire kell figyelni? Gelei-Tóth Gabriella szerint alapvetően feneketlen hordó mellett állunk, és rengeteg olyan apróság van, ami már önmagában is indokolhatja szakértő igénybevételét, akár pénzügyi tervezésről, akár biztosításkötésről van szó.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.