ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 3. szombat Helga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kármán András pénzügyminiszter nyilatkozik, amint az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az Ecofin brüsszeli ülésére érkezik 2026. július 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Zajlik a kormány hétvégi tanácskozása, részletek derültek ki

Infostart / MTI

Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés – közölte a pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán. Az élő környezetért felelős miniszter bejegyzése alapján a készülő klímatörvényt is terítékre kerül.

Kármán András hangsúlyozta: a Tisza-kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az Országgyűlésnek. Ez azért van szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány.

Emlékeztetett, hogy a héten már bejelentették: a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza-nyugdíjemelés, amelyben 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kisnyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is - sorolta.

Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított – közölte.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy ígéretének megfelelően a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is, a tervezet szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént.

Az aszály, a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak lesújtó látványa az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell – figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását – írta.

Megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon, meg tudják menteni a tavainkat a kiszáradástól, „új életet lehelhessünk a folyóinkba” – ígérte.

A klímatörvény lesz a hazai környezetvédelem „bibliája”, amelyet még ebben az évben az Országgyűlés elé szeretnének tárni – közölte a miniszter.

Jelentős hatásai miatt legalább négy hetet kértek a civil szervezetek az előkészítés alatt álló klímatörvény-tervezet véleményezésére – közölte az MTI-vel csütörtökön a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ). Az érdekképviselet csaknem 200 szervezet nevében, a Green Policy Centerrel együtt fordult Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez a kéréssel.

A kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőbényére, ahol a hétvégén üléseznek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Zajlik a kormány hétvégi tanácskozása, részletek derültek ki

költségvetés

kormányülés

kármán andrás

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Zajlik a kormány hétvégi tanácskozása, részletek derültek ki

Zajlik a kormány hétvégi tanácskozása, részletek derültek ki

Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés – közölte a pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán. Az élő környezetért felelős miniszter bejegyzése alapján a készülő klímatörvényt is terítékre kerül.
Szemerey Samu főépítész: nem egyszerűen a bérlakás, a lakás és a település áll a figyelem középpontjában

Szemerey Samu főépítész: nem egyszerűen a bérlakás, a lakás és a település áll a figyelem középpontjában

A kormány és a főváros együttműködési fóruma lesz majd az újjászerveződő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa – mondta az InfoRádióban az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész. Szemerey Samu hozzátette: a testület feladata a Budapest fejlődését meghatározó nagyberuházások előkészítésének és megvalósításának összehangolása lesz. Az államtitkár szerint átfogó lakásprogramban, nemcsak bérlakásprogramban gondolkodik.
VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ismét fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, az ukránok Volgográdnál találták el az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót - Háborús híreink szombaton

Ismét fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben, az ukránok Volgográdnál találták el az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót - Háborús híreink szombaton

Orosz légicsapás rongálta meg szombatra virradóra a kijevi Északi Hidat, miután a várost napok óta szünet nélkül érik támadások, amelyek az energetikai infrastruktúrát is célozzák. Az ukrán válaszcsapások sem maradnak el: a kelet-európai ország először vetette be éles körülmények között saját fejlesztésű, FP-7 típusú ballisztikus rakétáját, pénteken pedig sikeres támadást hajtott végre az egyik legnagyobb orosz olajfinomítóval szemben Volgográdban. A New York Times által pénteken bemutatott állítólagos orosz terv szerint eközben Putyin akár ezer rakétával és drónnal próbálná megsemmisíteni Ukrajna energetikai rendszerét a tél előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását, az ellen panasszal élt: erre hivatkozik az egykori MNB-vezér

Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását, az ellen panasszal élt: erre hivatkozik az egykori MNB-vezér

Az MNB elnöki tisztségét 2023-ban Matolcsy György töltötte be.

BBC
Business Sport Travel Science
Flydubai co-pilot attacked captain with axe, UAE official says

Flydubai co-pilot attacked captain with axe, UAE official says

The man accused of trying to take over the Israel-bound jet is named as Hamam al-Hammami by several media outlets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 3. 14:41
Rétvári Bence botrányosna tartja, ami a tiszás képviselők ügyében történt
2026. október 3. 14:25
Ha ezt látja a Budapest–Belgrád vasútvonalnál, ne lepődjön meg!
×
×