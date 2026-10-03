Zajlik a kormány hétvégi tanácskozása, részletek derültek ki

Kármán András hangsúlyozta: a Tisza-kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az Országgyűlésnek. Ez azért van szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni, mint tette azt az előző kormány.

Emlékeztetett, hogy a héten már bejelentették: a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza-nyugdíjemelés, amelyben 28 ezer 500 forintról 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, sávosan emelik a kisnyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskorúak járadékát is - sorolta.

Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított – közölte.

Gajdos László hangsúlyozta, hogy ígéretének megfelelően a tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is, a tervezet szeptemberi társadalmi egyeztetése is megtörtént.

Az aszály, a vízhiány miatt kiszáradt folyók, tavak lesújtó látványa az utolsó figyelmeztetés, hogy azonnal cselekednünk kell – figyelmeztetett Gajdos László. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását – írta.

Megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon, meg tudják menteni a tavainkat a kiszáradástól, „új életet lehelhessünk a folyóinkba” – ígérte.

A klímatörvény lesz a hazai környezetvédelem „bibliája”, amelyet még ebben az évben az Országgyűlés elé szeretnének tárni – közölte a miniszter.

Jelentős hatásai miatt legalább négy hetet kértek a civil szervezetek az előkészítés alatt álló klímatörvény-tervezet véleményezésére – közölte az MTI-vel csütörtökön a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ). Az érdekképviselet csaknem 200 szervezet nevében, a Green Policy Centerrel együtt fordult Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez a kéréssel.

A kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőbényére, ahol a hétvégén üléseznek.