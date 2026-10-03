Visszafordítják a bécsbe tartó vonatokat Hegyeshalomnál

A tájékoztatás szerint a RailJetek, a bécsi EuroCityk illetve a győri EuRegiok csak Hegyeshalomig közlekednek és onnan is indulnak vissza Győr, illetve Budapest felé. Az Ausztriába tartóknak az osztrák vasúttársaság szervezi a vonatpótlást – írták.

A belföldi forgalomban a győri fővonalon utazóknak is számolniuk kell a nemzetközi vonatok késésével, esetleges kimaradásával, javasolt az utazást az S10-es vonatokkal, illetve a soproni, szombathelyi InterCitykkel tervezni – írták.

Az osztrák vasút (ÖBB) tájékoztatása szerint a fennakadást kábeltűz okozta.