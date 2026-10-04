Nagy bontásba kell kezdeni Tihanyban, ez fájhat a NER-nek

Az RTL Híradó által megszerzett hatósági dokumentumok szerint a szakhatósági ellenőrzéseken Komonczi Zsolt a szabálytalanul felhúzott úszómedencéjét „közhasználatú medenceként” próbálta lefedni a hatóságok előtt. Az érvelést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott meg az engedély nélküli építmények teljes elbontására. Komonczi cégei az elmúlt években milliárdos állami támogatásokhoz jutottak, miközben üzleti kapcsolatban állt a szintén letartóztatott Szivek Norberttel, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezetőjével is.

A másik érintett ingatlanon egy olyan vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést, amely több szálon kapcsolódik Bacsa Györgyhöz, a MOL vezérigazgatójához. Ebben az esetben a hatóság a 180 napos bontási kötelezettség mellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabott a cégre.

Rendszeresek a botrányok a Tihanyi-félszigeten

A tihanyi Óvár és a védett Balaton-felvidéki Nemzeti Park területei évek óta a volt kormánypárthoz közeli elit kiemelt építkezési célpontjai, ahol a szigorú tájvédelmi és beépítési szabályok kijátszása rendszeres lakossági és politikai felháborodást vált ki.

Rogán-Gaál Cecília építkezése: 2022-ben derült fény arra, hogy Rogán Antal volt feleségének tihanyi telkén az elbontott régi villa helyén engedély nélkül kezdtek nagyszabású építkezésbe a védett hegyoldalban. A kormányhivatal végül örökségvédelmi bírságot szabott ki, és megtiltotta az építőipari tevékenység folytatását.

Balásy Gyula lebegő villája: A kormányzati propaganda-kampányokról ismert üzletember a tihanyi hegyoldalba vájt, tájba nem illő „lebegő luxusvillájával” váltott ki éles bírálatokat. A nemzeti park szívében végrehajtott gigantikus földmunkák és beépítések szintén a helyi szabályozások határait feszegették.

Földgyalulások és „gazdasági épületek”: A félszigeten az elmúlt években több esetben szabtak ki minimális, párszázezer forintos természetvédelmi bírságokat olyan beruházókra, akik „gazdasági épületnek” vagy „víztározónak” álcázva dobtak össze luxusrezidenciákat és medencéket, elhordva a védett hegyoldalak egy részét.

A hatóságok mostani, bontást elrendelő határozatai rávilágítanak arra, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kiemelten védett területein a törvénytelenül felhúzott luxuslétesítmények visszabontása elkerülhetetlenné vált.