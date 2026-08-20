Donald Trump „gazdasági D-napot” és új hadviselést jelentett be, kilőtt az olaj ára

„Senki nem ajánlott az iszlám köztársaságnak jobb lehetőséget az egyezségre, mint én, Teherán azonban nem tudta megragadni az alkalmat” – szögezte le Trump a Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében, rendkívül súlyos következményeket helyezve kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentőövet nyújtana a síita államnak. Hozzátette: Washington számít minden szövetségese támogatására Irán elszigeteléséhez és legyőzéséhez.

„Ez gazdasági D-nap lesz” – fogalmazott Donald Trump, utalva a normandiai partraszállásra a második világháború idején.

A Fársz iráni hírügynökség pszichológiai hadviselésnek és propagandának minősítette az amerikai elnök bejegyzését, emlékeztetve arra, hogy Trump „már régebben is Irán azonnali összeomlásáról beszélt”.

A Taszním hírügynökség szerint a bejelentés nem tartalmaz újdonságot, az Egyesült Államok évek óta törekszik Teherán pénzügyi és gazdasági elszigetelésére. „Irán azonban rájött, hogy lehet elkerülni a korlátozásokat” – olvasható a Taszním Telegramon közzétett reagálásában.

A múlt héten Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén a "világon még soha nem látott" mértékű gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt.

A hírek nyomán reggel óta jelentősen emelkedett a kőolaj ára csütörtök délig.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 94,08 dolláron állt délben, ez háromheti csúcs,

és 2,4 dollár (2,69 százalék) emelkedés a szerdai záróértékéhez viszonyítva. Szerdán 0,66 százalékkal drágult a Brent.