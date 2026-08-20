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Donald Trump amerikai elnök felszólal az amerikai bányászatról tartott kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni külügyminisztériumban 2026. augusztus 7-én
Nyitókép: MTI/AP/Allison Robbert

Donald Trump „gazdasági D-napot” és új hadviselést jelentett be, kilőtt az olaj ára

Infostart / MTI

Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen Donald Trump amerikai elnök szerdán, és óva intett más országokat Teherán támogatásától.

„Senki nem ajánlott az iszlám köztársaságnak jobb lehetőséget az egyezségre, mint én, Teherán azonban nem tudta megragadni az alkalmat” – szögezte le Trump a Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében, rendkívül súlyos következményeket helyezve kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentőövet nyújtana a síita államnak. Hozzátette: Washington számít minden szövetségese támogatására Irán elszigeteléséhez és legyőzéséhez.

„Ez gazdasági D-nap lesz” – fogalmazott Donald Trump, utalva a normandiai partraszállásra a második világháború idején.

A Fársz iráni hírügynökség pszichológiai hadviselésnek és propagandának minősítette az amerikai elnök bejegyzését, emlékeztetve arra, hogy Trump „már régebben is Irán azonnali összeomlásáról beszélt”.

A Taszním hírügynökség szerint a bejelentés nem tartalmaz újdonságot, az Egyesült Államok évek óta törekszik Teherán pénzügyi és gazdasági elszigetelésére. „Irán azonban rájött, hogy lehet elkerülni a korlátozásokat” – olvasható a Taszním Telegramon közzétett reagálásában.

A múlt héten Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén a "világon még soha nem látott" mértékű gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt.

A hírek nyomán reggel óta jelentősen emelkedett a kőolaj ára csütörtök délig.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 94,08 dolláron állt délben, ez háromheti csúcs,

és 2,4 dollár (2,69 százalék) emelkedés a szerdai záróértékéhez viszonyítva. Szerdán 0,66 százalékkal drágult a Brent.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump „gazdasági D-napot” és új hadviselést jelentett be, kilőtt az olaj ára

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