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Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Valaki belenyúlhatott a pályázatba, feljelentést tettek

Infostart / MTI

Hivatali visszaélés bűncselekményének gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Klebelsberg Központ egy tankerületi igazgatói pályázattal kapcsolatban.

A Klebelsberg Központ pénteken közölte: augusztus 20-án pályázatot írt ki mind a hatvan tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére. A Külső-Pesti Tankerületi Központ pályázatainak véleményezése kapcsán azonban olyan szabálytalanságról szereztek tudomást, amely befolyásolhatja az iskolák szabad véleménynyilvánítását – tették hozzá.

„Az, hogy valaki megpróbálta befolyásolni a véleményezők önálló döntését, nemcsak a Klebelsberg Központ pályáztatási céljaival ellentétes, hanem véleményünk szerint jogszabályba is ütközik” – írták.

A Klebelsberg Központ hangsúlyozta: szeretné ismételten felhívni minden érintett figyelmét arra, hogy most lehetősége van a véleményét kifejezni. Fontos, hogy mindenki, aki a kiírás szerint véleményezési lehetőséggel bír, éljen ezzel felelősen, a jogszabályokat és egymás szuverén döntését is tiszteletben tartva – húzták alá.

A központ kiemelten fontosnak nevezte, hogy a tankerületi igazgatói posztra a legalkalmasabb vezetők kerüljenek. Közölték továbbá, hogy az elbírálás folyamatában a pályázati anyagok szakmai koncepcióját véleményezik az adott tankerületi központ területén lévő települések polgármesterei, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közössége.

„Az elbírálási folyamat célja, hogy minél több szakmai visszajelzés érkezzen, megismerve ezáltal az intézményekben dolgozó kollégák és a települések vezetőinek is a véleményét, segítve ezzel a megalapozott döntéshozatalt” – ismertették.

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