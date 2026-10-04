ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.6
usd:
327.58
bux:
140050.08
2026. október 4. vasárnap Ferenc
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A koreai állami hírügynökség, a KCNA felvétele egy észak-koreai stratégiai cirkálórakéta tesztelésérõl a Sárga-tenger felett 2025. október 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Észak-Korea félelmetes rakétát villantott

Infostart / MTI

Észak-Korea közepes hatótávolságú, hiperszonikus fegyverrendszerhez tartozó stratégiai rakétával hajtott végre kísérletet szombat hajnalban Kim Dzsongun vezető felügyeletével. Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA vasárnapi jelentése szerint a rakéta 1000 kilométerre lévő tengeri célpontot talált el az ország keleti partvidékénél.

A dél-koreai hadsereg szombaton azt közölte, hogy Vonszan térségéből észlelt egy, a Koreai-félszigettől keletre fekvő tenger felé indított ballisztikus rakétát, amely megítélése szerint több mint 700 kilométert repült. A japán védelmi minisztérium szerint a rakéta Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott a tengerbe, és nem érkezett jelentés károkról vagy sérültekről.

A KCNA jelentése szerint a kísérlet célja a hiperszonikus stratégiai fegyverrendszert kezelő rakétacsapatok kiképzése, valamint az ország elrettentő képességének megbízhatóságára, hatékonyságára és mozgékonyságára vonatkozó vizsgálat volt. Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt idézve a jelentés hangsúlyozta, hogy Észak-Koreának folyamatosan fejlesztenie kell stratégiai támadófegyvereit és nukleáris elrettentő képességét, hogy az ország biztonságos környezetben folytathassa tevékenységét.

Kim Dzsongun húga, Kim Jodzsong a beszámolók szerint szombat este kijelentette, hogy a rakéta mesterséges intelligenciát alkalmazott, és alacsony magasságban képes volt módosítani repülési pályáját. Szerinte a fegyver olyan képességekkel rendelkezik, amelyek megnehezítik az elfogását, és Dél-Korea, valamint Japán nem tudta megfelelően követni a rakéta röppályáját. Az állítások szerint a fegyver különleges, hullámszerű pályamódosítási módot alkalmazott.

Hong Szongphjo, a szöuli Koreai Katonai Ügyek Intézetének szakértője szerint azonban az észak-koreai rakétatechnológia egyelőre elmarad a vezető katonai hatalmak képességeitől, és korai lenne megbízható következtetéseket levonni a most bemutatott fegyver tényleges potenciáljáról. Hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása a ballisztikus rakétákban és a drónokban önmagában nem számít szokatlannak.

Dél-koreai válasz

A dél-koreai elnöki hivatal a rakétaindítást követően rendkívüli nemzetbiztonsági tanácsülést hívott össze. A dél-koreai hadsereg fokozta a megfigyelést az esetleges újabb rakétakísérletek miatt, és hírszerzési információkat oszt meg az Egyesült Államokkal és Japánnal.

Észak-Korea az idén már több mint tíz rakétakísérletet hajtott végre. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának több határozata is tiltja Phenjan számára a ballisztikus rakéták indítását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Észak-Korea félelmetes rakétát villantott

kísérlet

észak-korea

rakéta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A liftesfiútól a junior ügyvédig – így tűnnek el a munkák az automatizáció korában

A liftesfiútól a junior ügyvédig – így tűnnek el a munkák az automatizáció korában
Kétszáz éve 250 ezer kézi pamutszövő dolgozhatott Angliában, negyed évszázaddal később már csak mintegy 60 ezer. Az 1970-es években százezrével dolgoztak telefonközpontosok az Egyesült Államokban, ma a szakma szinte eltűnt. A generatív AI azonban új határt lép át: már nemcsak a fizikai és szabályalapú munkát, hanem a diplomás fehérgalléros állások szöveges, elemző és kreatív feladatait is eléri. Az új munka gyakran éppen ott születik, ahol az automatika határai láthatóvá válnak.
Fideszes bástyában teszteli erejét a Tisza, eljött a nagy összecsapás ideje

Fideszes bástyában teszteli erejét a Tisza, eljött a nagy összecsapás ideje

Október 4-én időközi önkormányzati választást rendeznek Nagykáta 5-ös számú egyéni választókerületében. A voksolás tétje nem csupán az elhunyt képviselő helyének betöltése, hanem a helyi és országos erőviszonyok felmérése is egy olyan körzetben, ahol a kormánypárt korábban domináns pozícióval rendelkezett, de az áprilisi országgyűlési választások szoros eredményeket hoztak.
 

Különleges választás jön Budaörsön, ilyen nagyon ritkán fordul elő

VIDEÓ
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.05. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eldőlt, mi lesz a globális olajkitermelés sorsa novemberben

Eldőlt, mi lesz a globális olajkitermelés sorsa novemberben

Az OPEC+ elviekben megállapodott arról, hogy novemberben nem változtat a kitermelési kvótáin – közölte a szervezet egyik küldöttje a csoport vasárnapi ülése előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eltört egy pestis baktériumot tartalmazó kémcső egy orosz laborban: egy nő meghalt, karantént rendeltek el - Közel 200 embert tartanak megfigyelés alatt

Eltört egy pestis baktériumot tartalmazó kémcső egy orosz laborban: egy nő meghalt, karantént rendeltek el - Közel 200 embert tartanak megfigyelés alatt

A nő állítólag elmondta az orvosoknak, hogy mintavétel közben véletlenül eltört egy élő baktériumokat tartalmazó kémcsövet.

BBC
Business Sport Travel Science
Cornell president says university 'must do better' after frat house rape allegations

Cornell president says university 'must do better' after frat house rape allegations

Michael Kotlikoff described the allegations of a woman who says she was drugged and gang raped as "deeply disturbing".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 4. 08:35
Még több fegyver Ukrajnának, Kijevben a német kancellár
2026. október 4. 08:00
Már csak a repülőgép roncsait találták meg
×
×