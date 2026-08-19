M3-as buszbaleset: újabb 12 sérült térhet haza Lengyelországba

Az Országos Mentőszolgálat friss Facebook bejegyzése szerint kollégáik Egerből, Miskolcról, Nyíregyházáról és Debrecenből szállítják a betegeket a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre. A feladatban öt megyéből összesen 12 mentőautó vesz részt, a lengyel fél pedig két repülőgéppel érkezik a sérültekért.

A szállítás összehangolása folyamatos egyeztetést igényel a kórházakkal, a repülőtérrel és a lengyel szakemberekkel. Constantinovits Miklós megbízott főigazgató a helyszínen követi és segíti a folyamatot, személyesen egyeztetve a végrehajtásban részt vevő bajtársakkal és partnerekkel.

Mint az Infostart korábban beszámolt róla, tizenkét ember vesztette életét, és legalább tízen súlyosan megsérültek abban a vasárnap hajnali balesetben, amely során egy lengyel turistabusz árokba borult az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében. Magyar Péter miniszterelnök és Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a hatóságok őrizetbe vették a jármű sofőrjét, akit azóta letartóztattak.