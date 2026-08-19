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Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

M3-as buszbaleset: újabb 12 sérült térhet haza Lengyelországba

Infostart

Ma reggel folytatódik a vasárnapi M3-as buszbaleset lengyel sérültjeinek hazaszállítása. Az orvosi döntések alapján újabb 12 beteg állapota teszi lehetővé, hogy Lengyelországban folytassák gyógykezelésüket.

Az Országos Mentőszolgálat friss Facebook bejegyzése szerint kollégáik Egerből, Miskolcról, Nyíregyházáról és Debrecenből szállítják a betegeket a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre. A feladatban öt megyéből összesen 12 mentőautó vesz részt, a lengyel fél pedig két repülőgéppel érkezik a sérültekért.

A szállítás összehangolása folyamatos egyeztetést igényel a kórházakkal, a repülőtérrel és a lengyel szakemberekkel. Constantinovits Miklós megbízott főigazgató a helyszínen követi és segíti a folyamatot, személyesen egyeztetve a végrehajtásban részt vevő bajtársakkal és partnerekkel.

Mint az Infostart korábban beszámolt róla, tizenkét ember vesztette életét, és legalább tízen súlyosan megsérültek abban a vasárnap hajnali balesetben, amely során egy lengyel turistabusz árokba borult az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében. Magyar Péter miniszterelnök és Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a hatóságok őrizetbe vették a jármű sofőrjét, akit azóta letartóztattak.

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