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Baka András, a Tisza Párt köztársaságielnök-jelöltje, a Legfelsõbb Bíróság volt elnöke az államfõválasztáson az Országgyûlés rendkívüli plenáris ülésén 2026. augusztus 11-én. A köztársasági elnököt titkos szavazással választják meg a képviselõk kétharmadának szavazatával.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

21 Kutatóközpont: Baka András már most népszerűbb, mint Sulyok Tamás valaha

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ELŐZMÉNYEK

A kutatóközpont friss felmérésében arra volt kíváncsi, hogy az emberek mennyire ismerik az új köztársasági elnököt, alkalmasnak tartják-e a posztra, illetve, hogy szerintük billen-e valamelyik párt felé.

Még kevesen ismerik Baka Andrást, a kedden megválasztott köztársasági elnököt, azonban azoknak, akik azt nyilatkozták, hogy ismerik, 72 százaléka támogatja kinevezését az államfői posztra és csupán 28 százaléka ellenzi – derült ki a 21 kutatóközpont felméréséből, amit a Telex megbízásából végzett.

A frissen megválasztott köztársasági elnök ismertsége viszont a felmérés készítésekor, azaz a hét elején még csak 57 százalékos volt. Azt ellenben kiemelte a kutatóközpont, hogy Baka András támogatottsági adatai már most jobbak, mint amilyenek Sulyok Tamásé bármikor voltak.

A kutatás eredménye alapján arra következtettek, hogy Baka András megítélésének kedvező arányai részben annak is tudhatók be, hogy a Tisza-szavazók jóval nagyobb arányban tudtak állást foglalni, mert hozzájuk nagyobb arányban jutott el jelöltségének híre.

Az is érdekes, hogy a megkérdezettek mennyire tartják pártfüggetlennek az új köztársasági elnököt.

A válaszadók

  • 37 százaléka tartja teljesen függetlennek,
  • 15 százalék szerint a Tisza Párthoz áll közel,
  • 47 százalék pedig nem tudott dönteni a kérdésben, megfelelő ismertség hiányában.
  • 1 százalék viszont Fides-közelinek gondolja.
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Kezdőlap    Belföld    21 Kutatóközpont: Baka András már most népszerűbb, mint Sulyok Tamás valaha

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