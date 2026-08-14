21 Kutatóközpont: Baka András már most népszerűbb, mint Sulyok Tamás valaha

Még kevesen ismerik Baka Andrást, a kedden megválasztott köztársasági elnököt, azonban azoknak, akik azt nyilatkozták, hogy ismerik, 72 százaléka támogatja kinevezését az államfői posztra és csupán 28 százaléka ellenzi – derült ki a 21 kutatóközpont felméréséből, amit a Telex megbízásából végzett.

A frissen megválasztott köztársasági elnök ismertsége viszont a felmérés készítésekor, azaz a hét elején még csak 57 százalékos volt. Azt ellenben kiemelte a kutatóközpont, hogy Baka András támogatottsági adatai már most jobbak, mint amilyenek Sulyok Tamásé bármikor voltak.

A kutatás eredménye alapján arra következtettek, hogy Baka András megítélésének kedvező arányai részben annak is tudhatók be, hogy a Tisza-szavazók jóval nagyobb arányban tudtak állást foglalni, mert hozzájuk nagyobb arányban jutott el jelöltségének híre.

Az is érdekes, hogy a megkérdezettek mennyire tartják pártfüggetlennek az új köztársasági elnököt.

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