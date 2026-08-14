21 Kutatóközpont: Baka András már most népszerűbb, mint Sulyok Tamás valaha

Még kevesen ismerik Baka Andrást, a kedden megválasztott köztársasági elnököt, azonban azoknak, akik azt nyilatkozták, hogy ismerik, 72 százaléka támogatja kinevezését az államfői posztra és csupán 28 százaléka ellenzi – derült ki a 21 kutatóközpont felméréséből, amit a Telex megbízásából végzett.
A frissen megválasztott köztársasági elnök ismertsége viszont a felmérés készítésekor, azaz a hét elején még csak 57 százalékos volt. Azt ellenben kiemelte a kutatóközpont, hogy Baka András támogatottsági adatai már most jobbak, mint amilyenek Sulyok Tamásé bármikor voltak.
A kutatás eredménye alapján arra következtettek, hogy Baka András megítélésének kedvező arányai részben annak is tudhatók be, hogy a Tisza-szavazók jóval nagyobb arányban tudtak állást foglalni, mert hozzájuk nagyobb arányban jutott el jelöltségének híre.
Az is érdekes, hogy a megkérdezettek mennyire tartják pártfüggetlennek az új köztársasági elnököt.
A válaszadók
- 37 százaléka tartja teljesen függetlennek,
- 15 százalék szerint a Tisza Párthoz áll közel,
- 47 százalék pedig nem tudott dönteni a kérdésben, megfelelő ismertség hiányában.
- 1 százalék viszont Fides-közelinek gondolja.