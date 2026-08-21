Forsthoffer Ágnes visszautasított egy fontos felkérést

Forsthoffer Ágnes július 20-án házelnökként vett részt az Országgyűlés ülésén, amelyen döntöttek a helyetteséről is, ideiglenesen Hallerné Nagy Anikó vette át a házelnöki teendőket.

Július 21-én Forsthoffer Ágnes már a köztársasági elnök páholyában foglalt helyet a parlament üléstermében, majd az államfői hatáskörök ideiglenes gyakorlójaként beszédet mondott.

Július 23-án arról posztolt, hogy a jogköreivel élve elsőként az iskolakezdési támogatás bevezetését létrehozó törvénymódosítást írta alá – olvasható az Index cikkében.

Július 25-én bejelentette, hogy a balatonfüredi Anna-bál fővédnökségére vonatkozó felkérést visszautasította, valamint a felajánlott tiszteletjegyeket sem fogadta el.

A balatonfüredi illetőségű politikus azzal indokolta döntését, hogy „a bálnak kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, és

semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól. Le kell zárni ezt a korszakot.”

Forsthoffer Ágnes bár a tiszteletjegyeket visszautasította, hangsúlyozta: „Én biztosan szeretnék majd jegyet vásárolni a bálra, amikor a lányunkat fogjuk büszkén bekísérni oda az édesapjával, tovább gyűjtve az örök családi emlékeket.”

A nevezetes találkozó

Forsthoffer Ágnes tett egy olyan lépést is, amilyet az elmúlt években magyar köztársasági elnöktől nem láthattunk.

A köztársasági elnök hatásköreinek ideiglenes gyakorlója augusztus 2-án jelentette be, hogy személyes tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről.

Forsthoffer Ágnes azt is fontosnak tartotta, hogy az Országgyűlés ülésének elmaradása miatt a parlamenti pártok frakcióvezetői közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek Magyar Péterhez, ezért ők is meghívót kaptak.

Forsthoffer Ágnesnek végül sikerült egy asztalhoz ültetnie a kormányt és az ellenzéket, részt vett a találkozón Magyar Péter, Bujdosó Andrea, Bóka János, Rétvári Bence, valamint Toroczkai László.

Az esemény után Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes közös sajtótájékoztatót tartott. Az államfői feladatok ideiglenes ellátója az energiatakarékossági kérések mellett a Sándor-palotában el is rendelt ilyen intézkedéseket.