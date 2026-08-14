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A nagy víznyomástól a szakadó esőben és viharos szélben leesett rendszámtáblák a városi rendőrkapitányság épületében, Nyíregyházán 2017. június 7-én. A rendőrség munkatársai az előző esti esti vihar után több mint ötven elhagyott rendszámtáblát szedtek össze a városban.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Rendszámok – mondott egy nagy nemet a szaktárca

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Már hat és félezren aláírták a petíciót, ami arra kéri a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot, hogy tegye lehetővé a régi típusú, piros-fehér-zöld zászlóval ellátott rendszámok ismételt gyártását, mert sokak számára ezek eszmei értéket képviselnek.

„A régi trikolóros rendszámtábla újragyártása biztonsági szempontból nem kivitelezhető” – válaszolta a Közlekedési és Beruházási minisztérium a Telex kérdésére azzal kapcsolatban, hogy lehetővé teszik-e a trikolóros rendszámtábla szerelmeseinek az újragyártást, aminek a lehetősége 2022-ben szűnt meg.

A tárca szerint az új azonosító táblák jóval korszerűbb kialakításúak a régieknél, mivel több biztonsági elemet is tartalmaznak a hamisítás ellen. Éppen ezért az újragyártott trikolóros rendszámtáblák műszaki kialakítása nem lehet azonos a korábban kiadott változatokkal.

Csernus Gábor ügyvéd online petíciót indított az újragyártási lehetőség érdekében, amit már 6500 személy aláírt. Ebben arra kérik a minisztériumot, hogy vizsgálja meg a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításának lehetőségét annak érdekében, hogy a korábban jogszerűen kiadott, nemzeti színű sávval ellátott (közismert nevén trikolóros) rendszámtáblák sérülés, megsemmisülés vagy elvesztés esetén ismét eredeti kivitelükben legyenek utángyárthatók.

Az ügyvéd szerint ezek a rendszámok részei a városképnek, tulajdonosaik nagy becsben tarják őket. Sokakat emlékeztetnek arra a napra, amikor a Merkúr-telepen átvették az autójukat, számukra éppen ezért eszmei értéket képviselnek. Úgy véli, a trikolóros rendszámok nem csupán azonosításra szolgálnak, hanem egy lezárult korszak emlékeit hordozzák, valódi, kézzelfogható kortörténeti dokumentumok, amelyeknek az eszmei és történeti értéke sokat jelent a magyar autós társadalom számára.

Csernus Gábor szerint műszakilag nem értelmezhető a minisztérium azon indoklása, miszerint nem lehet a régi rendszámokat újragyártani, valamint nem is konzekvens, mert az újragyártott rendszámtáblák is tartalmazzák a beépített biztonsági elemeket. Amennyiben nem tartalmaznák, úgy annak megoldása nem annak függvénye, hogy a trikolór vagy az Európai Unió zászlaja szerepel-e rajta, a gyártási technológiát ez nem befolyásolja.

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