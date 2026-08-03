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A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Pákozd közelében 2026. augusztus 3-án. A tó vízállása ezen a napon 30 centiméter alá csökkent az agárdi vízmércénél.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány az államigazgatásban – a nap hírei

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A következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál – mondta a miniszterelnök. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány szerdáig az államigazgatásban. Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához.

A következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál – mondta a miniszterelnök a MAVIR vezénylőközpontjában a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter ma este ismertette, hogy a hálózatterhelést 6300 megawatt környékén jár, jóval lejjebb a tervezettnél. Az eltérés meghaladja az 500 megawattot, ennyivel fogyaszt most kevesebbet az ország a korábban a szakértők által készített előrejelzéseknél.

A jelenlegi energiahelyzetben sem tervez a lakosságot érintő korlátozást a kormány, a cél a közszolgáltatások és az ország működőképességének megtartása. Erről a parlamenti frakcióvezetőkkel tartott egyeztetés után beszélt a Sándor palotában a kormányfő, amit Forsthoffer Ágnes, a megbeszélést a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök kezdeményezte. Magyar Péter az InfoRádió kérdésére válaszolva nagyon kevés esélyt lát arra, hogy el lehet kerülni a teljes leállást.

Átfogó energia- és vízstratégia megalkotását sürgette a Mi Hazánk frakcióvezetője a Sándor-palotában tartott egyeztetésen. Toroczkai László közlése szerint a miniszterelnök nyitottságot mutatott egy ilyen stratégia közös kidolgozására és hasonlóan reagáltak az ellenzéki frakciók vezetői is. A Fidesz frakcióvezetője a jelenlegi kormány felelősségét hangsúlyozta az energiaválság kezelésében, míg a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél.

Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány szerdáig az államigazgatásban. Hasonló intézkedésről döntött több nagyvállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték Zrt., valamint a Yettel Magyarország is. Felére csökkenti áramfelhasználását augusztus első három hetében a Richter is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is: a klimatizált, központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva.

Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincsen vízkorlátozás, ugyanakkor takarékoskodásra kérik a fővárosiakat – ismételte meg főpolgármester. Karácsony Gergely közölte: a Fővárosi Vízművek jelenleg minden felhasználó számára tud vizet szolgáltatni. Hozzátette: a növények locsolására vonatkozóan a Főkert ad ki részletes tájékoztatót. A Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója is arról beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy a főváros vízellátása biztonságban van. Csörnyei Géza hangsúlyozta, hogy Budapest komoly tartalékokkal rendelkezik még.

Egyes fokozatú vízkorlátozást vezettek be Debrecenben és Pécsen. A tájékoztatás szerint a két városban tilos a zöldfelületek és közterületek locsolása, a medencék töltése, a beton-, az aszfalt-, a díszkő-felületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, továbbá a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni.

Az előzetes adatok alapján megdőlt a fővárosi melegrekord, az országos pedig három állomáson is beállt – közölte a Hungaromet. Újpesten 39,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel 9 tized fokkal magasabb a 2017-ben szintén Újpesten rögzített csúcsnál. Az országos napi rekordot három helyen is beállította a hőmérséklet: Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 fokot mértek. A Hungaromet adatai szerint Kékestetőn volt a legkevésbé meleg, ott 29,9 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Feledy Botondot kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének a külügyminiszter. A kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettes Rácz András Oroszország-szakértő lesz. Orbán Anita azt mondta: a korábbi döntés értelmében a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében.

Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videójában arról beszélt, hogy ez akkora összeg, mint amiből most az összes HÉV-szerelvényt lecserélik, de sok szélerőművet és tárolókapacitást is lehetett volna belőle építeni. A miniszterelnök hosszas jogi harcra számít, mert a beruházók, – mint fogalmazott – a Tiborcz-kör a pénzüknél akar maradni.

Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyére. Bóka János, az ellenzéki frakció vezetője úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben az energia- és gazdaságpolitika területén jártas képviselőkre van szükség a parlamentben.

Hamarosan elkezdődik a közvetlen vasúti kapcsolat építése Szombathely és Zalaegerszeg között – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt közölte: a zalaszentiváni deltavágány és az új megálló mintegy 12 milliárd forintos, európai uniós és hazai forrásból valósul meg.

Felfüggesztik a Mandiner print hetilapjának kiadását. A lap online kiadásának működését a bejelentés nem érinti. A kiadó Mandiner Novum Nonprofit Zrt tájékoztatása szerint a lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai lapszámuk az utolsó. A Mandiner nyomtatott változata 2019 szeptemberében indult el.

Elindult a megújult Mol Bubi közbringarendszer Budapesten. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte: a Mol Bubi 3.0 minőségében és mennyiségében is jobb lesz, mint az elődei. A bicikliket könnyebben lehet hajtani, sokkal több kerékpár vehető igénybe sokkal több helyen.

Elhunyt Szelényi Iván Széchenyi-díjas szociológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A város- és településszociológia, a társadalmi egyenlőtlenségek, valamint a kapitalizmus és a szocializmus szerkezeti problémáinak nemzetközileg elismert kutatója, a TÁRKI Zrt. igazgatósági tagja volt. 1975-ben kiutasították Magyarországról. Később a Kaliforniai Egyetemen, majd a Yale Egyetem szociológiai tanszékének élére került, 5 egyetem avatta díszdoktorává, 2008-ban Budapest díszpolgára lett. Szelényi Iván 88 éves volt.

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Kezdőlap    Belföld    Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány az államigazgatásban – a nap hírei

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