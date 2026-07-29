Halálos baleset Budapesten

Halálos közlekedési baleset történt szerda délután Budapesten, az Erzsébet körút és Király utca kereszteződésében – írta meg a hvg.hu. A lappal a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy 15 óra 25 perckor kaptak bejelentést a VII. kerületi balesetről, melyben egy teherautó és egy kerékpáros ütközött a Király utcában. A baleset helyszínéhez mentő- és rendőri egység mellett a katasztrófavédelem is nagy erőkkel vonult ki.

Egy magát szemtanúnak valló férfi arról számolt be, hogy egy, a Király utcába kerékpárral beforduló fiatal nőt gázolt el egy tehergépjármű.

A baleset következtében a kerékpárral közlekedő nő a tehergépkocsi alá szorult, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – erősítette meg a rendőrség.