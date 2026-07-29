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Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Aszályos lett a turizmus is júniusban

Infostart / InfoRádió

Csökkenés a nyár elején: júniusban 1 millió 900 ezer vendég 4 millió 300 ezer vendégéjszakát töltött el a turisztikai kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2 százalékkal, a vendégéjszakáké 2,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az InfoRádió Molnár Dánielt, a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzőjét kérdezte.

A vendégek és a vendégéjszakák számában is volt egy kismértékű visszaesés – mondta az InfoRádiónak a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Molnár Dániel jelezte:

a visszaesés nagyobb mértékben a belföldi forgalmat érintette, itt volt minimálisan magasabb a csökkenés.

„Ami a belföldi turizmus esetében szerepet játszott, az egyrészt az aszályhelyzet, rendkívül száraz volt a június, nagyon negatív hírek érkeztek a különböző desztinációk, vizek állapotáról, ez elriasztatta a vendégeket, illetve az erősebb forintárfolyam, valamint a jövedelmi helyzet javulása miatt többen választhattak külföldi úti célt. Míg a harmadik szempont, ami közrejátszhatott, az, hogy idén a pünkösd májusra esett, míg tavaly volt még egy hosszú hétvége júniusban, ez növelhette a forgalmat.”

Molnár Dániel elmondta azt is, a mérséklődés a magán- és egyéb szálláshelyeket érintette, a kereskedelmi szálláshelyekben növekedést regisztrált a KSH, így annak hátterében vélhetően a rövidtávú szálláshely-szolgáltatást érintő szabálymódosítások húzódhatnak meg.

„Az ázsiai vendégek számában volt egy jelentős, 10 százalék körüli visszaesés, ez azonban még mindig kedvezőbb, mint az elmúlt hónapok 30-40 százalékos csökkenése. A korábbi nagymértékű visszaesést az iráni háború okozta, megnőtt a kerozin ára, járatokat töröltek, valamint a forgalom is visszaesett, de itt már van visszarendeződés. Észak-Amerikában 9 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el, ami mögött a közvetlen repülőjárat újraindítása húzódik meg.”

Mérséklődött az európai vendégéjszakák száma is 1,1 százalékkal. A csökkenésben több fontos küldő ország, mint Németország, az Egyesült Királyság, Románia, Csehország és Ausztria is szerepet játszott, ezt nem tudta ellensúlyozni a francia, a holland, a lengyel, az olasz, a szlovák vagy a spanyol vendégéjszakák számának növekedése – mondta Molnár Dániel.

„Mindössze két turisztikai régió volt, ahol kismértékben tudott növekedni a forgalom, Pécs és Villány, illetve Szeged és térsége.

Budapesten és a Győr-Pannonhalma régióban nagyjából a tavalyi szint közelében alakult a vendégforgalom. A Balatonnál 2 százalékos visszaesés látható.

Debrecen és térsége csaknem 8, Gyula és térsége, valamint Sopron-Fertő-tó vidékének szállásadói több mint 10 százalékos mérséklődést tapasztalhattak egy év alatt – fogalmazott a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Az interjút Kalapos Mihály készítette.

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