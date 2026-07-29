Elutasította a médiahatóság tavalyi költségvetésének ügyeit a parlamenti szakbizottság

Az ülésen a bizottsági tagok Aranyosné Börcs Janka főigazgatót a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) működéséről kérdezték, kifogásolva a gazdálkodás számos pontját, többek között

a titkársági reprezentációs kiadásokat,

az alvállalkozóknak és külsős cégeknek adott megbízásokat,

egyedi támogatásokat.

Válaszában a hivatal vezetője kifejtette, hogy a reprezentációs költségek számos titkársági szervezet között oszlanak meg, az NMHH tevékenysége pedig széleskörű, több mint száz informatikai rendszert üzemeltet, ezek folyamatos karbantartásához és fejlesztéséhez sok szakértővel kell folyamatosan együttműködni.

Sorbán János István gazdasági igazgató közölte, hogy az NMHH szerződések alapján folyósít kifizetéseket, a támogatott partnerektől tételes elszámolásokat kér.

A bizottság a javaslat elfogadását többségi döntéssel utasította el.

A testület ezzel szemben érdemi vita nélkül fogadta el

a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslatot,

a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot, valamint

a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Ez utóbbi célja a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (HET) vállalt kötelezettségek teljesítésének elősegítése, valamint az ahhoz szükséges pénzügyi és jogi garanciák megteremtése.

Így például lehetővé teszi, hogy a HET keretében a Magyarország által lehívott hitelből a Magyar Fejlesztési Bank részére tőkeemelés formájában átadott források meghatározott részét az Európai Beruházási Bankkal együttműködve használják fel.

A javaslatban kapott helyet az az intézkedés is, amely meghatározza a Versenyképes Járások Program forrását biztosító Területfejlesztési Alapba történő befizetési kötelezettség idei ütemezésének módosítását úgy, hogy miután a májusi fizetés elmaradt, az önkormányzatoknak azt novemberben kell majd teljesíteniük.