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A Paksi Atomerőmű 2019. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Biztonsági okokból leállítják a paksi 3. blokkot

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Megkezdték a paksi atomerőmű 3. blokkjának leállítását szerda 15 órakor a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján.

Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntve. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 centiméter, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3. blokk leállítását.

A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében, azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Biztonsági okokból leállítják a paksi 3. blokkot

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