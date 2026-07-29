Rémisztő rolleres baleset: súlyos fejsérülést szenvedett az egyik tini, pedig bukósisak is volt rajta

Veszprém vármegyében elektromos rollerrel közlekedett két tizenéves fiú a napokban. A fiatalok egyszerre utaztak a járművön, amikor egy lejtőn nagy sebességgel lefelé haladva hirtelen elvesztették uralmukat a roller felett és hatalmasat estek.

A mentésirányítás több mentőegységet is a helyszínre riasztott – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. „Bajtársaink megvizsgálták a sérülteket, akik közül

az egyik fiú – bukósisakot viselve is – súlyos fejsérülést szenvedett, és több percre elvesztette az eszméletét.

Társa könnyebb sérüléseket szenvedett” – írták.

A helyszíni ellátást követően a mentők mindkét fiatalt stabil állapotban szállították kórházba.