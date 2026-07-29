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Nyitókép: 200mm/Getty Images

Kína állítólag külön egyeztet a hajóiról az Öböl-konfliktus résztvevőivel

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Párbeszédre és egyeztetésre szólította fel Kína a közel-keleti konfliktus résztvevőit a Vörös-tengeren kialakult feszültség csökkentése érdekében szerdán.

Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján beszélt erről, azután, hogy sajtóértesülések szerint Kína közvetlen egyeztetéseket folytatott a jemeni húszi felkelőkkel, hogy biztosítsák a kínai olajszállító hajók biztonságos áthaladását a Vörös-tenger déli részén.

A Reuters brit hírügynökség hat, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy

kínai tisztviselők egyes hajók áthaladásáról külön egyeztettek a húszi felkelőkkel.

A szóvivő nem erősítette meg a sajtóértesüléseket.

Mao Ning hozzátette: Kína szorosan figyelemmel kíséri a Vörös-tenger térségében kialakult helyzetet, és azon az állásponton van, hogy tiszteletben kell tartani a régió országainak szuverenitását és biztonságát, valamint közösen kell szavatolni a nemzetközi hajózási útvonalak biztonságát és zavartalan működését.

A húszi felkelők július 20-án jelentették be, hogy blokád alá veszik a szaúd-arábiai vörös-tengeri kikötőket kiszolgáló hajóforgalmat, ami újabb bizonytalanságot okozott a térség tengeri kereskedelmében.

A Reuters értesülése szerint Peking azért kezdeményezett kapcsolatfelvételt a húszi felkelőkkel, hogy biztosítsa a Szaúd-Arábia vörös-tengeri kikötőiből Kínába tartó olajszállítmányok zavartalan haladását. A blokád bejelentése óta több, Szaúd-Arábiából Kínába tartó olajszállító hajó is áthaladt a Báb el-Mandeb-szoroson, míg más tankerek biztonsági megfontolásokból módosították útvonalukat, és a Szuezi-csatorna felé fordultak.

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