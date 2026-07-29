Már csak pár óra – fontos határidőre figyelmeztetett a miniszter

A Covid–19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt, vagy a „fiatalítással” kitett katonák azután kapnak lehetőséget a visszatérésre, hogy az új honvédelmi vezetés módosította a honvédek jogállásáról szóló kormányrendeletet (HJKR) – idézi föl a hvg.hu.

Egy friss jogszabály-módosítás lehetővé teszi, hogy miniszteri engedéllyel ismét hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyt létesítsenek azok, akik megfelelnek az állományba vétel feltételeinek.

Az új szabályok szerint próbaidő nem köthető ki. Az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot a miniszteri döntést követő 45 napon belül kell elvégezni, míg a fizikai alkalmasságot az állományba vételtől számított 90 napon belül kell teljesíteni.

Ha a kérelemnek helyt adnak, a honvédelmi szolgálati juttatásban részesülőt az egykori szolgálati viszonya megszűnése előtti rendfokozatával kell visszavenni. Illetménye nem lehet alacsonyabb a korábbi szolgálati viszonya megszűnése előtti távolléti díjának megfelelő összegnél.

A szabályozás hasonlóan vonatkozik azokra is, akiket korábban azért bocsátottak el, mert „más beosztás betöltésére nem tervezett” katonának minősítették őket.

„Sokan hosszú évek óta vártok erre a pillanatra. Arra, hogy végre ne a múlt igazságtalanságai határozzák meg a jövőtöket, hanem ismét a tudásotok, a tapasztalatotok és a szolgálat iránti elkötelezettségetek. Mi ezt ígértük, és ezen dolgozunk” – írja most a honvédelmi miniszter.