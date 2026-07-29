Népszerű étrendkiegészítőket hívtak vissza, fogyasztásuk egészségkárosító lehet

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt, trikreatin-malátot azonosítottak bizonyos étrend-kiegészítőkben. Az érintett termékeket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett Shopbuilder webáruházban értékesítették – közölte honlapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A cég a hatósággal együttműködve, a vásárlók egészségének védelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, így

megszüntette a termékek értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A közlemény szerint az intézkedés a lengyel Olimp Laboratories által gyártott TCM Mega Caps termék 120, illetve 400 kapszulás kiszerelésének valamennyi gyártási tételét érinti. Visszahívták a szintén lengyel OstroVit által előállított, 500 grammos kiszerelésű Tri-Creatine Malate nevű étrend-kiegészítő citromos, narancsos, valamint natúr ízesítésű változatainak összes tételét. Ezeket a termékeket e-kereskedőként a szadai székhelyű BioTechUSA Kft. forgalmazta.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a megnevezett termékek valamelyikéből vásároltak, és az még a birtokukban van, egészségük megóvása érdekében semmiképpen ne fogyasszák el.

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