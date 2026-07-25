Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

Úgy látja, hogy pártjának most nem a napi politikával kell foglalkoznia, az „csak” a most már Bóka János által vezetett Fidesz-frakció feladata. Nekik bizonyítaniuk kell, hogy „a közösségük bármikor képes a mostaninál egy szinttel jobb kormányt kiállítani” és munkájukkal mutatniuk kell, hogy a Fidesz bármikor „elővehető”.

Magának a pártnak viszont Orbán Viktor szerint egész mást kell csinálnia: nem a hatalmi kérdésekkel kell foglalkoznia, hanem szolgálnia és kiszolgálnia kell a nemzeti ellenállást.

„A nemzeti ellenállás célja a szabadság helyreállítása. Az pedig nem pártkérdés, nem jobb vagy bal oldal kérdése. A Fidesznek nem pártként, hanem szolgáltatóközpontként, inkubátorházként, faiskolaként kell működnie.

Nem önmagát kell erősítenie, hanem a szabadságszerető emberek csoportjait kell gyarapítania, segítenie. A cél a Fidesz számára nem a hatalom, hanem a szabadság.

Tudjuk, hogyan kell ezt csinálni. A magyarok 57 százaléka szavazott a Tiszára, 47 százaléka pedig ellene. Látni fogják, ez az arány meg fog fordulni, és a szabadság hívei lesznek többen. Ez hamarabb fog megtörténni, mint gondolnánk, mert ennek a tiszás önkényuralomnak nincsenek meg a gazdasági alapjai. Jó politikával akár meg is lehet ezt teremteni, de úgy látom, most nincs meg a képesség és tehetség erre” – fejtette ki.

Később emlékeztetni kívánt arra, hogy

2010-ben nem azért hívták vissza a Fideszt olyan sokan, mert megszerették őket, hanem mert szükség volt rájuk.

Elmondása szerint olyan nagy bajban volt az ország, hogy még baloldaliak is a Fideszre szavaztak, mert kellett egy kormányképes erő. Most ugyanez lesz Orbán Viktor szerint, mert van, amikor az öregség, a nyugodtság és a tapasztalat erény.

„Majd föl fogunk értékelődni, ha a Jóisten is úgy akarja” – fogalmazott. És ezt nem lehet máshol megtalálni, mint a Fideszben, mert nincs más párt, illetve a Fideszben már látták ezt, a párt már bizonyított. Ezért kell Bóka Jánosnak jól vezetnie a frakciót, hogy látható legyen, hogy a Fideszt, ha kell, bármikor elő lehet venni. És nincs is másik párt, amelyik alkalmas lenne az ország vezetésére szerinte.

Addig is az alábbiakat kell tennie a közösségüknek Orbán Viktor szerint.

1. Fáradhatatlanul fel kell szólalni a hazugság ellen. A Tiszának sok sikeres hazugsága volt szerinte, ezek között sorolta fel, hogy a Fidesz ki akarná léptetni az országot az EU-ból, hogy Sulyok Tamás Fidesz-báb lett volna, pedofilokat védelmeztek volna, az orosz érdekeket szolgálták volna ki.

2. El kell mondani az igazat az embereknek a fenyegető gazdasági helyzetről. Magyarországon szerinte nincs és nem lesz gazdasági kormányzás. Az euró Orbán Viktor szerint egy kódnév a megszorításokra, mert ősszel megszorítások lesznek és akkor az euróbevezetésre fognak hivatkozni. „Ha majd beütnek a bajok, akkor előbb-utóbb jönnek a külföldiek, és akkor a magyar kormány beszorul,

és bekövetkezhet akár Magyarország ötödik kifosztása is”

– mondta, utalva arra, hogy szerinte a Tisza kormányzása alatt külföldi vállalkozások kezébe kerülhetnek nagy cégek. Hangsúlyozta, hogy Magyarország 2010-2026 között visszavett, amit tudott, kormányon ők a nemzeti vagyont, a devizatartalék rekordszinten van az aranytartalék 33-szorosa a korábbinak. „Újra van miért kifosztani Magyarországot” – mondta. Hozzátette még, hogy nem minden jó, ami európai, bár most ezt az irányt próbálják „eladni” a fiataloknak.

3. Vitákban meg kell védeni az elmúlt 16 évet. Orbán Viktor úgy látja hogy 2010-2022 között négy kétharmada volt a kormánynak, baj az utolsó 4 évvel volt, arra mondtak nemet az emberek. Mások is tettek Magyarországért, néhányan sokat is, de a korábbi kormány tette a legtöbbet szerinte, büszkék lehetnek az eredményeikre, amelyeket fel is sorolt beszédében.

4. Ki kell állniuk egymásért, senki se érezhesse magát egyedül. Nem tudják mindenki nehéz helyzetét megoldani, de akinek tudnak, segítenek – mondta. „Amikor visszaáll a demokrácia, az áldozatoknak és a károsultaknak teljes jóvátételt fogunk adni” – fogalmazott.

5. Fel kell lépni az új önkényuralom ellen. Ez a legfontosabb feladat most a Fidesz elnöke szerint, felépíteni a legszélesebb ellenállást, összefogást a szabadság mellett. „Mert nem lehetünk szégyenszemre Európa banánköztársasága” – mondta. Itt beszélt arról, hogy a Fidesznek nem a hatalmi kérdésekkel kell foglalkoznia, hanem szolgálnia és kiszolgálnia kell a nemzeti ellenállást, létrehozni a legnagyobb platformot a szabadságszerető embereknek. Ha pedig a Tisza szavazóinak egy része majd kiábrándul, akkor ott kell lennie a Fidesznek, mint egy pártnak, amely már bizonyított.

A Fidesz dolga Orbán Viktor szerint, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, akikkel mindig egymás mellett álltak.

„Most a 2,5 millió szavazó kevés a többséghez, de a hiányzó százezreket a valóság keltette politikai hullámok fogják elhozni, a gazdasági nehézségek, és ha felébrednek az emberek, akik nem ilyen lovat akartak, ki fogják adni a szabadság új széles koalícióját és meglesz a többség”

– mondta. Szerinte a fiatalok lesznek az elsők, akik a maguk keresetlen stílusában elmondják az elégedetlenségüket. „Történelmi feladat vár a magyar fiatalokra” – mondta.

Úgy látja, hogy Európában, különösen a térségünkben sok, a politikába visszatérő vezető van most, ez is lehetőség lehet a Fidesznek. A visszatérések között említette a szlovák, a cseh, a szlovén változásokat, valamint szerinte fordulat várható Lengyelországban és Ausztriában is a következő választásokon. A Fidesznek tehát csak fel kell szállnia erre az európai vonatra, de addigra készen kell állnia egy érvényes jeggyel és ott kell lennie az állomáson – fogalmazott.

Majd pedig beszélt arról is, hogy most bár a helyzetük nem jó, lehetne keseregni, persze sajnálják a vereséget és hogy most tönkreteszik az eredményeiket, de nem erre van szükség a Fidesz-elnök szerint, hanem hitre és sok munkára.

Akkor lesz siker, „ha melózunk, ha a Fidesz megérti, hogy a szabadság széles koalícióját kell felépítenie. Mindegy, mi lesz magával a Fidesszel és a KDNP-vel, mert a kérdés, hogy az ország hogyan találhat vissza a helyes útra?” – mondta Orbán Viktor. „A tilalmak, amikkel eltiltottak minket a miniszterelnökségtől és a képviselőségtől, ez nem érdekes. Jogállamon kívüli eszközökkel hozták ezeket létre, gond nélkül fogjuk ezeket eltávolítani, nincs se intellektuális, se jogi problémánk. (.) Jogállamon kívüli eszközöket választottak, államcsíny, bűncselekmény – nem fogjuk eltűrni. Ezek a korlátok nincsenek, ezeken át fogunk lépni, és lesz Magyarországnak újra nagy és erős nemzeti kormánya. Nem keseregni kell, hanem hinni és dolgozni” – mondta.

Beszédében értékelte az ország jelen helyzetét, a Tisza-kormány munkáját és vázolta, szerinte miért nem lesz 25 év múlva Európai Unió, illetve hogyan alakítja át a világot az ázsiai dominancia – cikkünk erről itt olvasható.

Itt visszanézheti Orbán Viktor beszédét: