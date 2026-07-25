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Orbán Viktor beszédet mond a Tusványoson – frissülő cikk

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A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az általa meghirdetett „ellenállási nyilatkozat” részleteit is ismerteti. Orbán Viktor a Tusványoson politikai stratégiai beszédet szokott tartani, amelyben értékeli az elmúlt időszakot, a nemzetközi politikai helyzetet és vázolja a jövővel kapcsolatos gondolatait. Ezúttal ellenzéki képviselőként megszólalva beszédének ennek része lesz a Fidesz előtt álló kihívások sora és az arra adandó válaszok lehetőségei. Tartson velünk!

Miután Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, befejezte beszédét, Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke következett, akit a moderátor, Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő konferált fel azzal, hogy itt Tőkés László püspök politizálhat, Orbán Viktor pedig prédikálhat.

A jelenlévők számára a valóság két részből áll, spirituális és racionális valóság is létezik, ezért szoktak ketten felszólalni itt Tőkés Lászlóval, és reményeik szerint ezt még sokáig megtehetik itt – kezdte beszédét Orbán Viktor.

Az idei különleges alkalom, 16 év után ellenzéki politikusként kapott meghívást. Közösségük ma átéli ellenzéki helyzetét és újraértékeli szerepét, erre fog vállalkozni. Eddig könnyen átlátható volt a magyar helyzet a kormányuk alatt: átlátható nemzeti keresztény kormány, munkaalapú gazdaság, családalapú társadalom, szuverenitásalapú kül- és nemzetpolitika. Ám a világ helyzete az elmúlt években bonyolult volt, változó és kaotikus, ezért a hangsúly a világ megértésén volt korábban itt a Tusványoson, ezen most változtatni kell, mert mára nehezen érthető, mi történik Magyarországon – közölte, közölve, hogy a magyar helyzettel fog részletesen foglalkozni, a világ dolgaival csak annyiban, amennyiben szükséges.

Európai összefüggésben is szokatlan új magyar jelenségként értékelte a jelen állapotokat.

Szerinte nehéz megragadni, mi történik most Magyarországon, a választás után egy olyan valóságra ébredtek, amelyről korábban azt hitték, csak rossz vicc lehet. De „így is jó, így is a mienk, így is Magyarország” – jelentette ki.

Az ország legerősebb vezetőit kizárták a politikából, megtiltották nekünk, hogy a jövőben induljunk a választáson. „Ezzel felszámolták a demokráciát, mert ha nem az emberek öntik el, kire szavaznak és nem az emberek döntik el, hogy kire szavazhatnak, az a demokrácia végét jelenti. Megszüntették a jogállamot is a vezetők, közjogi méltóságok eltávolításával. A demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Ez bűncselekmény. Ennek most nincs, de akkor majd lesz jelentősége, amikor majd visszaállítjuk a jogállamot, és akkor komoly jelentősége lesz” – közölte.

Arra, hogy mihez hasonlít a mostani magyar hatalomgyakorlás, azt mondta, láttunk már ilyet. „Közjogi vezetők eltávolítása, az ellenzék ellehetetlenítése, fegyveres rendőröket küldenek azokra, akik nem támogatják a rendszert mondjuk influenszerként, lerohanják az ellenzéki pártokat” – láttunk már ilyet. Ezt még Amerikában is ismerik, Dél-Amerikában van ilyen – mondták neki legutóbbi amerikai tárgyalásain. A politikai önkény és gazdasági elnyomás rendszerét Európában most vezetik be először, talán Lengyelországban lehet felismerni néhány elemét, de a maga teljességében Magyarországon látható, Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül. Ennek a lépései szerinte az alábbiak.

1. Először ott is eltávolították azokat, akik nem tartoztak Maduro pártjához. Budapesten bizottságok hallgatnak meg köztisztviselőket, akiktől azt kérdik, szereted-e a miniszterelnököt. Dél-Amerikában is megtámadták az ellenzéki pártokat, zaklatták és betiltották őket, kampányirodákban voltak házkutatások, számítógépeket foglaltak le.

2. Hamis vádakkal megfélemlítették az ellenzéket: hamis, homályos vádak, jogilag tisztázott okok nélkül indított eljárások, jogorvoslat kizárása – szerinte ilyen rendszer épül Magyarországon. A Nemzeti Vagyonvédelmi és -visszaszerzési Hivatal egy új AVH, a kommunista rendszer politikai rendőrségét idézi. De hová vezet, ha akormány a már létező rendőrség és ügyészség mellé egy új állami hatóságot hoz létre az ellenfeleivel való leszámolásra? Ilyet eddig csak a kommunisták és Hitler csinált – fogalmazott.

„Magyarországon radikális politikai vírust látunk, nemzetközi hálózatok terjesztik, csak eddig Magyarországra nem tudott bejutni.

Ezért magyar neve sincs még. A világban ezt a jelenséget több módon is megnevezik: neokommunizmus, new age kommunizmus, liberális autoriter rendszer, államcsíny. Én maradnék az önkény és az önkényuralmi rendszer szavaknál” – mondta Orbán Viktor. Szerinte ez úgy jött létre Magyarországon, hogy Brüsszel támogatta – Brüsszelnek a Moszkvával való hasonlósága egyre nyilvánvalóbbá vált, de hogy nyílt önkényuralmat támogassanak, azt nem gondolták.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor beszédet mond a Tusványoson – frissülő cikk

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Orbán Viktor beszédet mond a Tusványoson
frissülő cikk

Orbán Viktor beszédet mond a Tusványoson
A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az általa meghirdetett „ellenállási nyilatkozat” részleteit is ismerteti. Beszédét azzal kezdte, hogy 16 év után most nehezen érthető, mi történik Magyarországon, ezt elemzi beszédében, Európai összefüggésben is szokatlan új magyar jelenségként értékelve a jelen állapotokat. Tartson velünk!
 

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