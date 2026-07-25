Orbán Viktor beszédet mond a Tusványoson – frissülő cikk

Miután Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, befejezte beszédét, Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke következett, akit a moderátor, Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő konferált fel azzal, hogy itt Tőkés László püspök politizálhat, Orbán Viktor pedig prédikálhat.

A jelenlévők számára a valóság két részből áll, spirituális és racionális valóság is létezik, ezért szoktak ketten felszólalni itt Tőkés Lászlóval, és reményeik szerint ezt még sokáig megtehetik itt – kezdte beszédét Orbán Viktor.

Az idei különleges alkalom, 16 év után ellenzéki politikusként kapott meghívást. Közösségük ma átéli ellenzéki helyzetét és újraértékeli szerepét, erre fog vállalkozni. Eddig könnyen átlátható volt a magyar helyzet a kormányuk alatt: átlátható nemzeti keresztény kormány, munkaalapú gazdaság, családalapú társadalom, szuverenitásalapú kül- és nemzetpolitika. Ám a világ helyzete az elmúlt években bonyolult volt, változó és kaotikus, ezért a hangsúly a világ megértésén volt korábban itt a Tusványoson, ezen most változtatni kell, mert mára nehezen érthető, mi történik Magyarországon – közölte, közölve, hogy a magyar helyzettel fog részletesen foglalkozni, a világ dolgaival csak annyiban, amennyiben szükséges.

Európai összefüggésben is szokatlan új magyar jelenségként értékelte a jelen állapotokat.

Szerinte nehéz megragadni, mi történik most Magyarországon, a választás után egy olyan valóságra ébredtek, amelyről korábban azt hitték, csak rossz vicc lehet. De „így is jó, így is a mienk, így is Magyarország” – jelentette ki.

Az ország legerősebb vezetőit kizárták a politikából, megtiltották nekünk, hogy a jövőben induljunk a választáson. „Ezzel felszámolták a demokráciát, mert ha nem az emberek öntik el, kire szavaznak és nem az emberek döntik el, hogy kire szavazhatnak, az a demokrácia végét jelenti. Megszüntették a jogállamot is a vezetők, közjogi méltóságok eltávolításával. A demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Ez bűncselekmény. Ennek most nincs, de akkor majd lesz jelentősége, amikor majd visszaállítjuk a jogállamot, és akkor komoly jelentősége lesz” – közölte.

Arra, hogy mihez hasonlít a mostani magyar hatalomgyakorlás, azt mondta, láttunk már ilyet. „Közjogi vezetők eltávolítása, az ellenzék ellehetetlenítése, fegyveres rendőröket küldenek azokra, akik nem támogatják a rendszert mondjuk influenszerként, lerohanják az ellenzéki pártokat” – láttunk már ilyet. Ezt még Amerikában is ismerik, Dél-Amerikában van ilyen – mondták neki legutóbbi amerikai tárgyalásain. A politikai önkény és gazdasági elnyomás rendszerét Európában most vezetik be először, talán Lengyelországban lehet felismerni néhány elemét, de a maga teljességében Magyarországon látható, Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül. Ennek a lépései szerinte az alábbiak.

1. Először ott is eltávolították azokat, akik nem tartoztak Maduro pártjához. Budapesten bizottságok hallgatnak meg köztisztviselőket, akiktől azt kérdik, szereted-e a miniszterelnököt. Dél-Amerikában is megtámadták az ellenzéki pártokat, zaklatták és betiltották őket, kampányirodákban voltak házkutatások, számítógépeket foglaltak le.

2. Hamis vádakkal megfélemlítették az ellenzéket: hamis, homályos vádak, jogilag tisztázott okok nélkül indított eljárások, jogorvoslat kizárása – szerinte ilyen rendszer épül Magyarországon. A Nemzeti Vagyonvédelmi és -visszaszerzési Hivatal egy új AVH, a kommunista rendszer politikai rendőrségét idézi. De hová vezet, ha akormány a már létező rendőrség és ügyészség mellé egy új állami hatóságot hoz létre az ellenfeleivel való leszámolásra? Ilyet eddig csak a kommunisták és Hitler csinált – fogalmazott.

„Magyarországon radikális politikai vírust látunk, nemzetközi hálózatok terjesztik, csak eddig Magyarországra nem tudott bejutni.

Ezért magyar neve sincs még. A világban ezt a jelenséget több módon is megnevezik: neokommunizmus, new age kommunizmus, liberális autoriter rendszer, államcsíny. Én maradnék az önkény és az önkényuralmi rendszer szavaknál” – mondta Orbán Viktor. Szerinte ez úgy jött létre Magyarországon, hogy Brüsszel támogatta – Brüsszelnek a Moszkvával való hasonlósága egyre nyilvánvalóbbá vált, de hogy nyílt önkényuralmat támogassanak, azt nem gondolták.