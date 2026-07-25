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Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 25-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Megvan a Magyar Nagydíj rajtsorrendje

Infostart / MTI

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Mogyoródon.

A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.

A vb-címvédő mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyről várhatja a startot.

Az időmérő első szakaszában igazán nagy meglepetés nem történt, ugyanakkor a jelentős fejlesztésen átesett Aston Martinnal a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso továbbjutott a második részbe, ez pedig a brit istálló idei kínlódása szempontjából mindenképpen előrelépésnek tekinthető. A rajtrács utolsó sorát a papírformának megfelelően az újonc amerikai istálló, a Cadillac versenyzői „bérelték ki”, mellettük az egyelőre kifejezetten gyenge hétvégét teljesítő Williams duója, valamint Oliver Bearman révén az egyik Haas, illetve a másik Aston Martinnal Lance Stroll maradt le a folytatásról.

A második etapban szintén nem látott semmi meglepőt a közel telt házas mogyoródi közönség, ugyanakkor a nagycsapatok nyolc versenyzője mellett kiadó két pozícióért nagy küzdelem zajlott a középmezőny tagjai között. Ebben a tekintetben a 15 perces szakasz hajrájában a brit Arvid Lindbladnak sikerült jó időt autóznia a Racing Bullsszal, s így hetedikként továbbjutnia. Az utolsó bejutó pozíciót a rutinos német Nico Hülkenberg (Audi) foglalta el az etap végén, így ő is készülhetett a pole pozíció sorsáról is döntő utolsó időmérős szakaszra.

A 13 perces záróetap első felében Hamilton autózta a legjobb köridőt, mögötte Norris és Leclerc volt a sorrend. Az utolsó percekben aztán mindenki megpróbált még javítani, de ez Norrison kívül senkinek nem jött össze. A brit címvédő ugyanakkor végül a több mint egy tizedmásodperces hátrányát 12 ezredmásodperces előnyre változtatta, ezzel 2024 után másodszor szerzett pole pozíciót Mogyoródon. Az időmérő leintését követően George Russellt a csapatrádión arra kérték, hogy azonnal állítsa le az autóját, így a brit versenyző a célegyenes végén félrehúzódott, de már nem hajtott be az aszfaltozott bukótérbe, hanem az első kanyar külső ívén "hagyta" a Mercedest.

Norrisnak Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó adta át az első rajtkocka megszerzéséért járó díjat.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

  1. sor: Lando Norris (brit, McLaren) bés Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  2. sor: Charles Leclerc (monacói, Ferrari) és Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  3. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) és Max Verstappen (holland, Red Bull)
  4. sor: George Russell (brit, Mercedes) és Isack Hadjar (francia, Red Bull)
  5. sor: Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) és Nico Hülkenberg (német, Audi)
  6. sor: Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) és Pierre Gasly (francia, Alpine)
  7. sor: Franco Colapinto (argentin, Alpine) és Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  8. sor: Esteban Ocon (francia, Haas) és Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  9. sor: Oliver Bearman (brit, Haas) és Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
  10. sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams) és Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  11. sor: Valtteri Bottas (finn, Cadillac) és Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

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Kezdőlap    Sport    Megvan a Magyar Nagydíj rajtsorrendje

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