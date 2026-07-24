Elmúlt a veszély a Margit hídnál – képeken az akció

A tájékoztatás szerint egy második világháborús, 7,5 centiméteres német tüzérségi lőszer hüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé.

Budapest, 2026. július 24. Rendőrök a tűzszerészművelet idejére lezárt Margit hídnál, a Margit körúton hajnalban. MTI/Szigetváry Zsolt

A tűzszerész művelet idejére, mintegy negyed órára hajnalban lezárták a Margit hidat, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát.

Budapest, 2026. július 24. Rendőrök a tűzszerészművelet idejére lezárt Margit hídnál. MTI/Szigetváry Zsolt