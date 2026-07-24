Elmúlt a veszély a Margit hídnál – képeken az akció

Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, megszűnt az útlezárás – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete péntek reggel az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint egy második világháborús, 7,5 centiméteres német tüzérségi lőszer hüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé.
A tűzszerész művelet idejére, mintegy negyed órára hajnalban lezárták a Margit hidat, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát.
Az új brit miniszterelnök klasszikus baloldali politikát hirdetett, amikor azt mondta, hogy minden törekvése az lesz, hogy az embereket szolgálja. Hogy erre honnan lesz forrása, erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.
Az Európai Unió célja továbbra is az orosz olajtól való függetlenedés, a Hormuzi-szoros körüli feszültség azonban késleltetheti ezt a folyamatot – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Deák András hozzátette: a teljes leválás Magyarország számára jogi kérdéseket is felvet. Ráadásul Oroszországnak annak ellenére sincsenek pénzügyi gondjai, hogy csökken az olajtermelése.
Az Egyesült Államok a befagyasztott iráni vagyonelemeket fogja felhasználni arra, hogy kártérítést fizessen azoknak a hajózási társaságoknak, melyeknek hajóit Irán megtámadja – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.