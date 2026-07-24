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Motoros rendőrök a tűzszerészművelet idejére lezárt Margit hídnál 2026. július 24-én hajnalban. A Magyar Honvédség tűzszerészügyeletének tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a híd középső pillérénél. A tűzszerészművelet idejére a hidat hajnalban lezárták mindkét hídfő irányából, lezárták továbbá a Margit-sziget Margit híd felőli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Elmúlt a veszély a Margit hídnál – képeken az akció

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Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, megszűnt az útlezárás – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete péntek reggel az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint egy második világháborús, 7,5 centiméteres német tüzérségi lőszer hüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé.

Budapest, 2026. július 24. Rendőrök a tűzszerészművelet idejére lezárt Margit hídnál, a Margit körúton 2026. július 24-én hajnalban. A Magyar Honvédség tűzszerészügyeletének tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a híd középső pillérénél. A tűzszerészművelet idejére a hidat hajnalban lezárták mindkét hídfő irányából, lezárták továbbá a Margit-sziget Margit híd felőli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. július 24. Rendőrök a tűzszerészművelet idejére lezárt Margit hídnál, a Margit körúton hajnalban. MTI/Szigetváry Zsolt

A tűzszerész művelet idejére, mintegy negyed órára hajnalban lezárták a Margit hidat, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát.

Budapest, 2026. július 24. Rendõrök a tûzszerészmûvelet idejére lezárt Margit hídnál, a MArgit körúton 2026. július 24-én hajnalban. A Magyar Honvédség tûzszerészügyeletének tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetõen egy második világháborús robbanótest került felszínre a híd középsõ pillérénél. A tûzszerészmûvelet idejére a hidat hajnalban lezárták mindkét hídfõ irányából, lezárták továbbá a Margit-sziget Margit híd felõli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. július 24. Rendőrök a tűzszerészművelet idejére lezárt Margit hídnál. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. július 24. A tûzszerészmûvelet idejére lezárt Margit híd 2026. július 24-én hajnalban. A Magyar Honvédség tûzszerészügyeletének tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetõen egy második világháborús robbanótest került felszínre a híd középsõ pillérénél. A tûzszerészmûvelet idejére a hidat hajnalban lezárták mindkét hídfõ irányából, lezárták továbbá a Margit-sziget Margit híd felõli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. július 24. A Magyar Honvédség tűzszerészügyeletének tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a híd középső pillérénél. MTI/Szigetváry Zsolt
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Kezdőlap    Belföld    Elmúlt a veszély a Margit hídnál – képeken az akció

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