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Nagy Ervin kultúráért felelõs államtitkár felszólal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájában az Oszággyûlés plenáris ülésén 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Éles üzenetet küldött Hankó Balázsnak Nagy Ervin

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ELŐZMÉNYEK

A kultúráért felelős államtitkár szerint itt az ideje a felelősségvállalásnak.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár reagált Hankó Balázs szerdán megjelent interjújára, amelyben az egykori kulturális és innovációs minisztertől olyanok hangzottak el, miszerint kitart amellett, hogy teljesen szabályosan használták fel az NKA-pénzeket, jogtalanul tartóztatták le a munkatársait – többek között Bús Balázs NKA-alelnököt is –, és Orbán Viktorhoz hasonlóan ő is koncepciós eljárást emlegetett.

Elhangzott az is, hogy Hankó szerint a Tisza-kormány mindent el akar törölni, „elindult a tarvágás a magyar kultúrában”.

Nagy Ervin most a közösségi oldalán üznet az egykori miniszternek.„Hiába vágja magát Hankó Balázs áldozatpózba, és beszél tarvágásról, a valóságot nem tudja letagadni. Az ügyészség sorra tartóztatja le a közvetlen munkatársait. Két kézzel szórták az NKA támogatásait fideszes alapítványoknak.

Százmilliók mentek el közpénzből fideszes kampányeseményekre.

Ugyanazt az operettprodukciót több különböző állami forrásból is súlyos milliókkal támogatták. Azokat a minisztériumi dolgozókat, akik fel mertek szólalni, a hivatali folyosón, kiabálva hallgattatták el. A független színházakat kivéreztették, és forráshiányra hivatkozva megtagadták a támogatást a független alkotóktól. A felelősségvállalás az egyetlen út… Itt lenne az ideje rálépni” – olvasható a tárcacezető posztjában, amit a 24.hu szúrt ki.

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