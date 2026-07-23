Kényszerleszállás: magyar orvos mentett életet a Madrid–Budapest légijáraton

Egy hete Pálfy Júlia Anna kardiológus hároméves gyerekével repült a Ryanair Madridból Budapestre tartó járatán – írja a Telex összefoglalója.

A Spanyolországban élő és praktizáló orvos évente többször is hazalátogat, július 16-án a kora esti géppel indultak Budapestre. Három gyerek helyett ezúttal eggyel utazott. A járaton egy negyven év körüli férfi rosszul lett, de a repülőgép személyzete – az orvos szerint – nem állt a helyzet magaslatán.

„A szívinfarktus tipikus tüneteit produkálta. Szorító mellkasi fájdalma volt, a fájdalom az állkapcsába sugárzott, és fulladt. Annyit mondott, hogy akkor ijedt meg, amikor elsötétült a világ” – sorolta az utas tüneteit. A kardiológus megkérdezte a személyzetet, hogy milyen orvosi felszerelések, gyógyszerek vannak a gépen. „Azt mondták, hogy semmi. Semmi, csak oxigén. Cukormérőre és a defibrillátorra nem kérdeztem rá, mert még nem tudtuk, mire fut ki ez az egész, de kértem, hogy hozzák az oxigént” – mondta.

Az orvos négyszemközt elmondta a személyzet vezetőjének, hogy nem tudja száz százalékig kizárni, hogy a férfinak szívinfarktusa van, és szerinte le kéne szállni. Közben az utas valamennyire jobban lett, és bár folyamatosan masszírozta a mellkasát, visszaült a helyére. Júlia is visszasétált az üléséhez, mert a hároméves kisgyerekét egyedül hagyta ott. A helyéről visszanézve viszont azt látta, hogy a férfi megint rosszul lett, és négyen állnak felette. „Akkor hátrakiabáltam, hogy szerintem szálljunk le. Erre a légiutas-kísérők vezetője végre beszólt a pilótafülkébe, a kapitány pedig öt perc múlva bemondta, hogy kényszerleszállást hajtanak végre Marseille-ben” – mondta a kardiológus.

A landolásig még 25 perc volt hátra, ami Júlia szerint „maga volt a pokol”. Újra kirángatták az utast a helyéről, és lefektették a földre. A férfi egy idő után elvesztette az eszméletét, és a pulzusa sem volt tapintható, ezért az orvos elkezdte az újraélesztést. A tempósan süllyedő és folyamatosan rázkódó gépen egy spanyol utastársával felváltva nyomták a férfi mellkasát, aki időről időre mutatott életjeleket.

Az orvos elismerte, hogy ekkor sem kérdezett rá, hogy van-e defibrillátor a fedélzeten, hiszen fél órája már azt mondták neki, hogy semmilyen orvosi műszer nincs a gépen. Mindamellett a légiutas-kísérők sem ajánlották fel a műszert, látva, hogy éppen az egyik utas életéért küzdenek.

A Ryanair kkésőbb azt válaszolta a Telexnek, hogy minden gépük fedélzetén található defibrillátor, azt azonban az orvos nem kérte a személyzettől.

Landolás után rögtön egy francia sürgősségi személyzet szállt fel a fedélzetre és vette át a férfit, de a kommunikáció itt sem volt egyszerű, ugyanis ők kizárólag franciául beszéltek. Végül egy másik utas segítségével tolmácsolták nekik a férfi tüneteit, akit aztán stabil állapotban szállítottak kórházba. Az orvos azóta a férfi lányától megtudta, hogy apja a mentőben még többször elvesztette az eszméletét. Már Magyarországon van, de a teljes körű kivizsgálása még hátravan.