ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.08
usd:
319.07
bux:
144142.89
2026. július 23. csütörtök Lenke
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Metrószerelvény az M3-as metróvonal felújított Nyugati pályaudvari állomásán az átadója napján, 2023. március 20-án. Átadták a budapesti 3-as metró megújult Arany János utcai és Nyugati pályaudvari állomását; a felújítás költségeinek hozzávetőleg kétharmada uniós, egyharmada pedig hazai forrás.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

Infostart

Régóta várt közlekedési fejlesztések indulhatnak Budapesten – hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester a 3550 milliárdos kormányzati Baross Gábor terv bejelentése után, összegezve az új lehetőségeket. Itt a teljes fejlesztési lista együtt: a főpolgármesteré, és Vitézy Dávid miniszteré.

A kormány szerdán bejelentette a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amelynek keretében 3550 milliárd forintnyi uniós forrásból újulhat meg a hazai vasúti közlekedés. „Budapest több olyan régóta várt beruházáshoz is forrást kaphat, amelyeket az elmúlt években már részben vagy egészben előkészítettünk” – írta csütörtöki posztjában Karácsony Gergely, majd fel is sorolta a listát:

  • meghosszabbíthatjuk az M3-as metrót Rákospalota-Újpestig;
  • továbbépíthetjük a budai fonódó villamoshálózatot;
  • létrejöhet az Újbudát Újpesttel összekötő villamostengely (Bajcsy-villamos);
  • akadálymentesíthetünk és korszerűsíthetünk több villamosvonalat;
  • új, modern HÉV-szerelvények érkezhetnek, és megújulhatnak az elővárosi vasútvonalak;
  • elkezdődhet a repülőtéri gyorsvasút előkészítése.

Szerdán az erősen leromlott állapotban lévő Rákospalota-Újpest vasúti megállóhelyre vonatozott Magyar Péter kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy bejelentsék a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részleteit. Vitézy Dávid szerint a terv ausztriai vasútfejlesztési tempót jelent. A Baross Gábor terv új vonatokat, vonalakat, a vasút átvitelét jelenti a XXI. századba – mondták.

Mint Vitézy Dávid fogalmazott, a HÉV-eken nem elég a járműbeszerzés, mert a sín és az áramellátás is elavult, emiatt türelmet kér a kormányzat. A szentendrei HÉV-re 175 milliárd forint jut a járműveken felül. Liftek épülnek, Szentendrén és Pomázon új intermodális csomópont épül, alacsony padlós, légkondicionált szerelvények lesznek. Heteken, hónapokon belül elindul a beruházás. Csepel, Ráckeve: 2030-ra lesznek tervei a Kálvin téri bekötésnek. A HÉV-eket teljes körűen felújítják. 226 milliárd forint jut erre uniós pénzből. A gödöllői HÉV-nél a tervezéstől, a nulláról indul a felújítás.

A budapesti beruházások közül többek között a Nyugati és a Rákosrendező körüli területek és vágányok, a Déli pályaudvar, valamint a főváros nyugati vasúti kapujának fejlesztését említette, a déli körvasút kivitelezésében pedig „szigorú megrendelői fellépést” ígért.

Budapest–Törökbálint–Budaörs térségében 4 vágányos bővítés jön.

Ferencvárosi átemelés: a teher- és személyforgalom szétválasztása jön, az MVM Dome-nál új állomás jön létre, a kivitelezés következik. Vasúti híd épül a Lurdy Házzal szemben, itt lesz a külön szintű csomópont.

A Mol-toronynál új vasúti és villamosmegálló lesz.

P+R parkolófejlesztési program is indul Pest megyében – hangzott el még a kormányzati tájékoztatón.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

budapest

karácsony gergely

vitézy dávid

uniós pénzek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Újragondolná a kormány a Gondosóra programot

Újragondolná a kormány a Gondosóra programot
A Gondosóra program eredményeinek megvizsgálása után annak fejlesztése is felmerülhet, a párhuzamosságok megszüntetésével – mondta el az InfoRádióban Bódy Éva szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelős helyettes államtitkár.
VIDEÓ
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.23. csütörtök, 18:00
Szécsényi Gábor
Az Autó főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: fontos bejelentések érkeznek ma, újabb közéleti ügyekben indul eljárás

Tisza-kormány: fontos bejelentések érkeznek ma, újabb közéleti ügyekben indul eljárás

Csütörtökön 12:30-kor kormányszóvivői tájékoztatót tartanak, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz. A kabinet több fontos bejelentést is tervez, szóba kerülhet az államfő-jelölési folyamat, a Baross Gábor vasútfejlesztési program, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése, valamint az uniós források lehívásához szükséges jogalkotási lépések is. Eközben az NKA-ügyben őrizetbe vettek egy Fidesz-frakciós munkatársat, az akkumulátorgyárakban megszaporodtak a környezetvédelmi ellenőrzések, és Lázár János ellen tiltott pártfinanszírozás miatt büntetőeljárás indulhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
18 millió forintból hozták rendbe az elhagyatott épületeket: ilyen különleges erdei szálláshely lett belőle + fotók

18 millió forintból hozták rendbe az elhagyatott épületeket: ilyen különleges erdei szálláshely lett belőle + fotók

Oroszlány és Gánt között, az Országos Kéktúra útvonalán 49 ágyas erdei ifjúsági szállást és nomád táborhelyet adott át a Vérteserdő Zrt. Mindszentpusztán.

BBC
Business Sport Travel Science
'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children

'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children

Nearly five months on, grief is still raw as a teacher and a mother recall the horror of the attack in Minab.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 11:16
Meglepő fordulat az újdörögdi gránátbaleset ügyében
2026. július 23. 11:04
Éles üzenetet küldött Hankó Balázsnak Nagy Ervin
×
×