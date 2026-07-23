Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

A kormány szerdán bejelentette a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amelynek keretében 3550 milliárd forintnyi uniós forrásból újulhat meg a hazai vasúti közlekedés. „Budapest több olyan régóta várt beruházáshoz is forrást kaphat, amelyeket az elmúlt években már részben vagy egészben előkészítettünk” – írta csütörtöki posztjában Karácsony Gergely, majd fel is sorolta a listát:

meghosszabbíthatjuk az M3-as metrót Rákospalota-Újpestig;

továbbépíthetjük a budai fonódó villamoshálózatot;

létrejöhet az Újbudát Újpesttel összekötő villamostengely (Bajcsy-villamos);

akadálymentesíthetünk és korszerűsíthetünk több villamosvonalat;

új, modern HÉV-szerelvények érkezhetnek, és megújulhatnak az elővárosi vasútvonalak;

elkezdődhet a repülőtéri gyorsvasút előkészítése.

Szerdán az erősen leromlott állapotban lévő Rákospalota-Újpest vasúti megállóhelyre vonatozott Magyar Péter kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy bejelentsék a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részleteit. Vitézy Dávid szerint a terv ausztriai vasútfejlesztési tempót jelent. A Baross Gábor terv új vonatokat, vonalakat, a vasút átvitelét jelenti a XXI. századba – mondták.

Mint Vitézy Dávid fogalmazott, a HÉV-eken nem elég a járműbeszerzés, mert a sín és az áramellátás is elavult, emiatt türelmet kér a kormányzat. A szentendrei HÉV-re 175 milliárd forint jut a járműveken felül. Liftek épülnek, Szentendrén és Pomázon új intermodális csomópont épül, alacsony padlós, légkondicionált szerelvények lesznek. Heteken, hónapokon belül elindul a beruházás. Csepel, Ráckeve: 2030-ra lesznek tervei a Kálvin téri bekötésnek. A HÉV-eket teljes körűen felújítják. 226 milliárd forint jut erre uniós pénzből. A gödöllői HÉV-nél a tervezéstől, a nulláról indul a felújítás.

A budapesti beruházások közül többek között a Nyugati és a Rákosrendező körüli területek és vágányok, a Déli pályaudvar, valamint a főváros nyugati vasúti kapujának fejlesztését említette, a déli körvasút kivitelezésében pedig „szigorú megrendelői fellépést” ígért.

Budapest–Törökbálint–Budaörs térségében 4 vágányos bővítés jön.

Ferencvárosi átemelés: a teher- és személyforgalom szétválasztása jön, az MVM Dome-nál új állomás jön létre, a kivitelezés következik. Vasúti híd épül a Lurdy Házzal szemben, itt lesz a külön szintű csomópont.

A Mol-toronynál új vasúti és villamosmegálló lesz.

P+R parkolófejlesztési program is indul Pest megyében – hangzott el még a kormányzati tájékoztatón.