A javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelem alá, már zajlik a folyamat

„A javítóintézetek tervezetten 2026. őszi hatállyal – a kormányzat ez irányú törekvéseinek eredményeképpen – visszakerülnek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe” – válaszolta a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) a hvg.hu kérdésére.

Az Orbán-kormány vitte be a Szőlő utcai botrány idején a javítóintézeteket a bv alá a Szőlő utcai botrányok idején.

A visszarendezésről már zajlanak az előkészítő egyeztetések, jelenleg a Szociális- és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára, Gyurkó Szilvia vezetésével készült szakmai koncepciót véleményezi a BVOP, a javítóintézetek parancsnokai, illetve nevelési vezetői – tették hozzá.

Már dolgoznak a jogi háttéren is: készül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997-es törvény, valamint a büntetések, intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013-as törvény módosító javaslata.

Ebben részt vesz:

a BVOP és

a javítóintézetek képviselői mellett

az Igazságügyi Minisztérium,

a Belügyminisztérium és

a Szociális és Családügyi Minisztérium is.

Az átadás-átvételi feladatok megszervezése érdekében július 15-én már egy „indító értekezletet” is tartottak a terület korábbi felettes szervével, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (SzGyF).

Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára a HVG érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy „nem egyszerű visszaintegrálásról van szó”.

Egyrészt szerinte nagyon komoly tanulságai voltak annak a néhány hónapnak, amíg a terület a BVOP alá tartozott. „Nagyobb odafigyeléssel, több támogatással, sokkal komplexebb segítségnyújtással kell készülni fenntartói oldalon a gyermekvédelmi rendszernek, ha azt szeretnénk, hogy a gyerekek és az értük felelős felnőttek egyaránt jól legyenek a javítóintézetekben” – válaszolta a lapnak. Azt is kiemelte, hogy

a javítóintézetek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá kerülnek, ahol korábban is voltak, de nem ugyanaz a működés folytatódik.

Ezért egyeztetnek a javítóintézetek és a BVOP képviselőivel a tapasztalataikról, ahogy fogalmazott, „ez nem egy útnak a vége, hanem egy fejlődési folyamat kezdete”.

(Nyitóképünkön a Polgári Ellenállás demonstrációja a budapesti Szőlő utcai javítóintézet előtt 2025. december 14-én)