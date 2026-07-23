Egymást követően vizsgázik Európában a Paks és a Debrecen, utóbbi a Fradival egyszerre – sport a tévében

M4 Sport
12.15: Vízilabda, férfi világkupa szuperdöntő, negyeddöntő, Magyarország-Horvátország
14.00: Kerékpár, Tour de France, 18. szakasz
18.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés, Paks-Panathinaikosz
20.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés, Debrecen-Pjunik Jereván
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Labdarúgás, Európa-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés, Twente-Ferencváros
Sport 2
18.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-San Diego Padres
21.15: Darts, World Matchplay, Blackpool
Eurosport 1
12.30: Országúti kerékpár, Tour de France, 18. szakasz
Eurosport 2
22.00: Golf, PGA Tour