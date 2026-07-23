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Borbély Balázs, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője.
Nyitókép: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

Egymást követően vizsgázik Európában a Paks és a Debrecen, utóbbi a Fradival egyszerre – sport a tévében

Infostart / MTI

A Konferencia-liga és az Európa-liga 2. körének odavágójánál tartunk. Mutatjuk a teljes csütörtöki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

12.15: Vízilabda, férfi világkupa szuperdöntő, negyeddöntő, Magyarország-Horvátország

14.00: Kerékpár, Tour de France, 18. szakasz

18.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés, Paks-Panathinaikosz

20.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés, Debrecen-Pjunik Jereván

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Labdarúgás, Európa-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés, Twente-Ferencváros

Sport 2

18.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-San Diego Padres

21.15: Darts, World Matchplay, Blackpool

Eurosport 1

12.30: Országúti kerékpár, Tour de France, 18. szakasz

Eurosport 2

22.00: Golf, PGA Tour

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Kezdőlap    Sport    Egymást követően vizsgázik Európában a Paks és a Debrecen, utóbbi a Fradival egyszerre – sport a tévében

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