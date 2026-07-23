Újragondolná a kormány a Gondosóra programot

A „gondosóra” mint eszköz megmarad, de az egy vizsgálati kérdés, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Gondosóra program milyen párhuzamosságot mutat – mondta el az InfoRádió Családi hét című műsorában Bódy Éva, a Szociális és Családügyi Minisztérium szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelős helyettes államtitkára.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Gondosóra program között egy nagy különbség van: utóbbi egy olyan eszközös segítség, amely a családok számára jelent megoldást, és nincs mögötte professzionális szolgáltatásnyújtás. „Mit jelent ez? Az én édesanyám megkapja a gondosórát, beregisztrálom az én számomat, beregisztrálom a testvérem számát, beregisztrálom a szomszéd számát, megjelölöm, hogy ki van a híváslistában az első, második, harmadik helyen, és gondoskodok arról, hogy mindenkinél legyen kulcs” – magyarázta.

A „gondosóra” egy, az öngondoskodó modellhez tartozó eszközfejlesztésként jelent meg – tette hozzá a helyettes államtitkár. „Egy gombbal hívható a segítség, egy diszpécserközpont bekapcsol a híváslistában, végigmegy azokon a személyeken, akiket megadtam anno a regisztráció során, illetve ha nem hívok, de elesek és nem állok föl, akkor azt is érzékeli, és akkor ő hív, és kérdezi meg, hogy jól vagyok-e, vagy hívjon-e segítséget. Tehát

van egy kommunikáció és van egy riasztási rendszer, de ez egy informális rendszer”

– mutatott rá.

Bódy Éva hozzátette: az egyedül élő idősek, akiknek hozzátartozói távol vannak, és nem tudnak olyan elérhetőséget megadni, akiknél kulcs van, most is a házi segítségnyújtásból kapnak támogatást. Magyarán a házi segítségnyújtó fog a „gondosóra” hívólistájára bekerülni.

„De ezt egyébként úgy hívják, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami egy létező szociális szolgáltatás. És ez a kettő most egymást nem feltétlenül csak kiegészíti, hanem időnként komplementer hatást, vagy akár egymást kiváltó hatást is tud hozni, úgyhogy biztosan elemeznünk kell ennek a szolgáltatási rendszernek az eredményeit, illetve a lehetséges fejlesztését” – közölte.

A szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelős helyettes államtitkár elmondta: ha például a „gondosórát” be lehetne kötni a háziorvos felé, adatokat tudna adni az érintett személyről, amikor a segítségnyújtás megjelenik. „Illetve

meg kell nézni azt, hogy a házi segítségnyújtó hogyan tud ebbe a körbe egyértelmű kommunikáció mentén beavatkozni, vagyis ott, ahol nincs család, hogyan tud rögtön a professzionális segítségnyújtás megjelenni. Ezt biztosan ki kell elemezni”

– hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy volt egyébként több modellkísérleti program már ennek kapcsán az elmúlt években, évtizedekben, ezeket át kell újra gondolni, és fel kell mérni, hogy mit mondanak a kliensek, nekik mi a segítség, és mit mondanak a hozzátartozók, hogy nekik mi az.

A Gondosóra program 2022 márciusában indult. A 80 év feletti idősek előzetes regisztráció és igénylés nélkül, automatikusan megkapják a készüléket. A programnak jelenleg közel 800 ezer felhasználója van.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.