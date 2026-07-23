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Sulyok Tamás államfői mandátuma megszűnése napján kiposztolt képe
Nyitókép: Facebook/Sulyok Tamás

Itt a bizonyíték, Sulyok Tamásnak békés öregkora lesz – bár Magyar Péter még közbeszól

Infostart

A Sándor-palota közzétette a volt köztársasági elnök záró vagyonnyilatkozatát. Sulyok Tamásnak továbbra sincs autója, viszont öt ingatlanban félig tulajdonos, valamint van közel 80 millió forint megtakarítása is. A nyugdíja is nyilván magas lesz, de egyéb járandóságai még kérdésesek: jelenlegi fizetését Magyar Péter korábbi bejelentése szerint nem fogja élete végéig kapni, mint ahogy várhatóan Schmitt Pál és Novák Katalin sem.

A Sándor-palota honlapján közzétette Sulyok Tamás záró vagyonnyilatkozatát. Ugyanitt megtekinthető az elnök nyitó, valamint két „köztes” vagyonnyilatkozata is. A 24.hu összefoglalója szerint a volt államfőnek továbbra sincs autója, nagyértékű ingósága. Öt ingatlan tulajdonosa, nagyrészt felerészben. Van

  • egy szegedi 45 négyzetméteres lakása (1992 óta)
  • egy szegedi 117 négyzetméteres lakása (1997 óta)
  • egy domaszéki 3223 négyzetméteres szántója, egy 60 négyzetméteres üdülőtanyával (1991 óta),
  • egy balatonkenesei 1424 négyzetméteres kivett területen egy 90 négyzetméteres családi háza (1997 óta),
  • egy II. kerületi 72 négyzetméteres társasházi lakása garázzsal (2021 óta).

Sulyok Tamásnak összesen közel 80 millió forint megtakarítása is van:

  • állampapírban 16,9 millió forintja,
  • nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) 13,8 millió forintja,
  • kötvényekben 19,1 millió forintja és
  • 28 millió forint hitelintézeti számlakövetelése van.

Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnökeként havi 1 millió és 5 millió forintot keresett, államfőként pedig júliusig havi mintegy 6,5 millió forintos bruttó fizetést kapott. Az Országgyűlés ugyanakkor júniusban módosította az országgyűlési képviselők fizetéséről szóló jogszabályt, ez érintette az államfőét is, amely a 24.hu számításai szerint bruttó 4,2 millió forintra csökkent.

Magyar Péter kormányfő bejelentette, hogy változtatni fog ezen,

de a jelenlegi szabályok szerint ezt az összeget a volt köztársasági elnökök (Sulyok Tamás, Áder János, Schmitt Pál) ugyanúgy megkapják, mint a hivatalban lévők. A juttatás azért nem jár Novák Katalinnak, mert jelenleg keresőtevékenységet folytat. Az egykori államfők az elnöki fizetés mellett közpénzből jótékonykodhatnak, egyelőre életük végéig jogosultak szolgálati autóra (sofőrrel), háromfős titkárságra, térítésmentes lakáshasználatra (rezsitámogatással).

(Nyitóképünk: Sulyok Tamás erre a fotóra változtatta Facebook-profilképét aznap, amikor megszűnt az államfői mandátuma)

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Kezdőlap    Belföld    Itt a bizonyíték, Sulyok Tamásnak békés öregkora lesz – bár Magyar Péter még közbeszól

államfő

vagyonnyilatkozat

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Itt a bizonyíték, Sulyok Tamásnak békés öregkora lesz

Itt a bizonyíték, Sulyok Tamásnak békés öregkora lesz

A Sándor-palota közzétette a volt köztársasági elnök záró vagyonnyilatkozatát. Sulyok Tamásnak továbbra sincs autója, viszont öt ingatlanban félig tulajdonos, valamint van közel 80 millió forint megtakarítása is. A nyugdíja is nyilván magas lesz, de egyéb járandóságai még kérdésesek: jelenlegi fizetését Magyar Péter korábbi bejelentése szerint nem fogja élete végéig kapni, mint ahogy várhatóan Schmitt Pál és Novák Katalin sem.
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